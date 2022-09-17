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'Öğretmenim' deyip, kız çocuğuna araçta istismarda bulundu

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#Mustafa Gökot#Kahramanmaraş#İstismar
Öğretmenim deyip, kız çocuğuna araçta istismarda bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 17:43

Kahramanmaraş'ta, kendisini 'öğretmen' olarak tanıtan Mustafa Gökot (27), otomobiline bindirdiği H.Y. (11) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

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Olay, dün Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi H.Y. okula giderken, iddiaya göre, yanında otomobil durdu. Sürücü Mustafa Gökot, kız öğrenciye kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götüreceğini söyledi. Gökot'a inanan H.Y. ise araca bindi. Bir süre sonra mahalle dışına çıkan Gökot, otomobilde H.Y.'ye cinsel istismarda bulundu. Çocuğun yaşadıklarını anlattığı öğretmenlerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, Mustafa Gökot'u kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. H.Y. tarafından da teşhis edilen Gökot, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

2 YIL ÖNCE DE İSTİSMARDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan Mustafa Gökot'un, 2 yıl önce de 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti. 4 kişinin istismarına uğradıktan sonra hamile kalan kızın annesinin ihbarıyla jandarma, aralarında Mustafa Gökot'un da olduğu 6 kişiyi gözaltına almıştı. Gökot dahil şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

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#Mustafa Gökot#Kahramanmaraş#İstismar

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