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Öğretmeni katletti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Fatih#Polis
Öğretmeni katletti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 07:00

İstanbul Fatih’te, önceki gün otomobiliyle ilerleyen Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz (44) silahlı saldırıya uğradı.

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Ağır yaralanan Durmaz hastanede hayatını kaybetti. Polis, cinayetin sebebinin kan davası olduğunu tespit etti. Batmanlı iki aşiret arasında 2017 yılından beri süregelen kan davası sonucu birçok kişinin öldürüldüğü ve yaralandığı tespit edildi.

Öğretmeni katletti

Abdulbaki Durmaz

Son saldırıyı ise karşı aşiretten Adem G.’nin kardeşi ile birlikte gerçekleştirdiği belirlendi. Polis, şüpheli Adem G.’yi yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Adem G. çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı. Adem G.’nin kardeşi ise aranıyor.

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#İstanbul#Fatih#Polis

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