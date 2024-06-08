Öğretmeni katletti

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Ağır yaralanan Durmaz hastanede hayatını kaybetti. Polis, cinayetin sebebinin kan davası olduğunu tespit etti. Batmanlı iki aşiret arasında 2017 yılından beri süregelen kan davası sonucu birçok kişinin öldürüldüğü ve yaralandığı tespit edildi.

Abdulbaki Durmaz

Son saldırıyı ise karşı aşiretten Adem G.’nin kardeşi ile birlikte gerçekleştirdiği belirlendi. Polis, şüpheli Adem G.’yi yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Adem G. çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı. Adem G.’nin kardeşi ise aranıyor.