Öğretmeni darbeden veliler kefaletle serbest

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Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu’nda, iddiaya göre salı günü birinci sınıf öğrencisi 2 kız çocuğu kavga etti. Akşam eve giden öğrencilerden biri kavgayı babası M.A.’ya (32) anlattı. Dün sabah saatlerinde okula gidip kızının eğitim gördüğü sınıfa giren M.A., sınıf öğretmeni Burak Laçin’den çocuğu ile kavga eden öğrenciyi kendisine göstermesini istedi. M.A., Laçin’den olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine M.A. okula çağırdığı yakınları ile öğretmen Laçin’in üzerine yürüdü. Araya giren öğretmen Mehmet Demir tekme ve yumrukların hedefi oldu.

300’ER BİN TL KEFALET

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Mehmet Demir darp raporu aldı. Şikâyet sonrası veli M.A. ile yakınları S.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. İ.A. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hâkim karşısına çıkan M.A. ve S.A. adli kontrol tedbiri kapsamında 300’er bin TL kefaletle serbest bırakıldı.

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BAKAN TEKİN TEPKİ GÖSTERDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden öğretmene şiddete tepki gösterdi: “Öğretmenimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, şiddetin her türlüsüyle mücadele kararlılığımızı yineliyorum. Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız. Meslektaşımıza ve eğitim ailemize geçmiş olsun.”