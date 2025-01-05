Öğretmenevi bahçesindeki kazıda insan kemikleri bulundu

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Burdur merkez Bahçelievler Mahallesinde faaliyet gösteren Burdur Öğretmenevi bahçesinde peyzaj düzenlemesi yapılıyor. Bugün yapılan düzenleme çalışmalarında kanalizasyon için kanal açan işçiler insan kemikleri ile karşılaştı. Birden fazla kemiğin çıkması üzerine polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışma başlattı.

Kazı alanını genişleten olay yeri inceleme ekipleri birden fazla kemiğe ulaşınca bölgenin eski mezarlık olabileceği kanısı üzerinde durulmaya başlandı. Bulunan kemiklerin de yaklaşık 80-90 yıl öncesine ait olduğunu değerlendiren ekipler müze yetkililerine haber verdi.

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Burdur'daki eski Müslüman mezarlıklarının şehrin bir başka tarafında olduğundan bölgenin eski bir Rum veya Ermeni mezarlığı olabileceği ön görülüyor.

Kemiklerin ne zamandan kaldığı ve neden orada olduğu ise müze ve antropoloji ekiplerinin çalışmaları sonrası ortaya çıkacak.

"KAZILARDA ÇIKAN KEMİKLER, BU BÖLGEDEKİ RUM MEZARLIĞINA AİT OLABİLİR'"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan emekli öğretmen ve eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, Burdur'un kültürel varlıkları üzerine uzun yıllardır araştırmalar yaptığını, özellikle şehirdeki gayrimüslimlerin tarihini incelediğini belirterek, "Ben, Burdur'un kültürel varlıkları üzerine bir çalışma başlatmıştım. Burdur'da gayrimüslimler de yaşıyordu, özellikle mübadeleye kadar Rumlar ve Ermeniler de burada bulunuyordu. Mezarlıklar konusunu ele alırken Müslüman mezarlıklarının yerleri belli olsa da, Rumlara ait mezarlığın yerini bilmiyordum. Fakat birkaç yaşlı kişiden, Tarım İl Müdürlüğü'nün kuzeybatı istikametinde bir yerin olabileceğini duymuştum. Bugün öğretmenevi bahçesinde yapılan kazıda insan kemiklerinin çıkması bu tezi kuvvetlendirdi. Çünkü burası Rumların yaşadığı Zafer Mahallesi'ne oldukça yakın bir yer" dedi.

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Akkaya, Burdur'daki Rum nüfusunun 300-500 hane arasında olduğunu ve 1920 yılına kadar Burdur'da yaşadıklarını belirtti. Öğretmenevi'nin de Zafer Mahallesi'nin kuzeyinde olduğunu ifade eden Akkaya, "Kazılarda çıkan kemikler, bu bölgedeki Rum mezarlığına ait olduğunu gösteriyor" dedi.

Akkaya, "Türkler, Burdur'a 1100'lü yılların sonunda gelmeye başlamışlar ve o dönemde Burdur'da Rumlar yaşıyordu. 1920'lere kadar buradalar. Ancak 1922'deki mübadele sırasında buradaki Rumlar Yunanistan'a gitmek zorunda kaldı. Yunanistan'daki soydaşlarımız da Burdur'a geldi ve o dönemdeki Rumlardan kalan evler onlara verildi" diye konuştu.

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Akkaya, daha önce sadece bir duyumla bu mezarlığın varlığından haberdar olduklarını ifade ederek, "Bugün öğretmenevi bahçesinde yapılan kazı, bu tarihi tezi ortaya çıkarmış oldu. Burdur'daki Rum mezarlığına ait buluntular, bu kazıda çıkan kemiklerle doğrulanmış oldu" dedi.

Olay müze ve MAKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü ekiplerinin çalışmaları sonrası netlik kazanacak.