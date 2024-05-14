Öğretmene şiddete tutuklama geliyor

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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte Ankara Atatürk Lisesi’ni ziyaret etti. Yılmaz, öğretmenlere şiddetin engellenmesine yönelik kanun taslağıyla ilgili şunları söyledi: “Taslak, eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılmasını ve bu fiili işleyenlere tutuksuz yargılanma yolunu kapatmayı öngörüyor. Bu suçlarda hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini ve kanunda öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırılmasını da içeriyor. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin de aynı şekilde korunması hususlar arasında.”