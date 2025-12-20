Öğretmene saygısızlık cezasız kalmadı

Haberin Devamı

Söz konusu görüntülerde bir öğrenci, öğretmenin masasını sallıyor, itekliyor, diğer öğrenciler de gülüyordu. Öğretmenin bu tavırları sergileyen öğrencileri ‘disipline’ vereceğini söylemesine rağmen onlar saygısızlığın dozunu giderek artırmışlar ve masada oturan öğretmenin zorla yüzüne dokunup, kafasından öperek ‘dedem’ ve ‘fıstık’ diye seslenerek devam etmişlerdi.

Olay tüm Türkiye’yi ayağa kaldırırken, eğitimde disiplin sorunlarına ilişkin tartışmaları da alevlendirilmişti. Kasım ayının son günlerinde kaydedilen görüntülerden 13 gün sonra kürsüden düşerek kolu kırılan ve başından darbe aldığı için hastanede gözetim altında kalan öğretmen M.C; “onlar haylazlık yapmış olabilirler, çocuklara bir şey yapmayın” demişti.

10 ÖĞRENCİ ODAKTAYDI

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ‘öğretmene saygısızlığı’ yakından takip eden Hürriyet’e soruşturma sürecine ilişkin aktardığı bilgilerde; “İncelemelerimizi hassasiyetle ve sınıfın bütün öğrencilerini kapsayacak şekilde sürdürüyoruz. Ancak esas olayın merkezinde 10 öğrenci var. Okula gittiğimizde sınıfı da ziyaret ettik ve ilgili öğrencilere nasihatlerimiz oldu. Üzüldüklerini, pişman olduklarını ve davranışlarının böyle bir sonuç doğuracağını düşünmediklerini söylediler. Burada 10 öğrenci odak noktası ve soruşturma onlar üzerinde yoğunlaşacak. Yaptığımız araştırmalar çerçevesinde aynı öğretmene karşı daha önce de benzer davranışlar sergilendiğini söylediler” demişti.

7 ÖĞRENCİYE CEZA

Soruşturmada öğrencilerin ifadeleri alındıktan sonra olay, İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu’nda görüşüldü. Ortaöğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde 7 öğrenciye disiplin cezası verildi. Karara göre 5 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı. 2 öğrenci ise okul değiştirme cezası aldı.