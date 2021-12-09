Öğretmene PCR yerine ‘hızlı antijen’ kiti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte Reza Zarrabın şatafatlı yaşamı... Son hali şaşırttıİşte Reza Zarrab'ın şatafatlı yaşamı... Son hali şaşırttı!#Reza Zarrab
Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı Meteoroloji illeri tek tek sıraladıKuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı! Meteoroloji illeri tek tek sıraladı#Meteoroloji
Galatasarayda Fatih Terimden sağlık durumu için açıklama: Operasyon ihtimali varGalatasaray'da Fatih Terim'den sağlık durumu için açıklama: 'Operasyon ihtimali var'#Galatasaray
Son günlerin en çok konuşulan konularından... 3600 ek göstergeyle ilgili önemli detaySon günlerin en çok konuşulan konularından... 3600 ek göstergeyle ilgili önemli detay!#EYT
Altın Kelebekte ne oldu Tam da bunları sağladığı için...Altın Kelebek'te ne oldu? Tam da bunları sağladığı için...#Altın Kelebek
MTV indirimi Resmi Gazetede yayımlandıMTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı#MTV
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 7 keskin mesaj: Stokçunun malına el koyulacak hem de...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 keskin mesaj: Stokçunun malına el koyulacak hem de...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
VIP organ kaçakçılarını doktor yakalattıVIP organ kaçakçılarını doktor yakalattı!#Organ Kaçakçıları
Kabine sonrası kritik mesajlar: Ne yaptığımızı biliyoruz, milletimiz sabırlı olsunKabine sonrası kritik mesajlar: 'Ne yaptığımızı biliyoruz, milletimiz sabırlı olsun'#Recep Tayyip Erdoğan
Avrupa Komisyonu Başkanı Rupp: Türkiye enerjide bağımsız olabilirAvrupa Komisyonu Başkanı Rupp: Türkiye enerjide bağımsız olabilir#Avrupa Komisyonu Başkanı Rupp
Mecliste yüksek tansiyon Bakan Soylu: İftiraya direnç en onurlu haktırMeclis'te yüksek tansiyon! Bakan Soylu: "İftiraya direnç en onurlu haktır"#TBMM
Dava daha bitmemiş... Bebekteki yalıyı satmayı düşünüyorDava daha bitmemiş... Bebek'teki yalıyı satmayı düşünüyor!#Feryal Gülman
Akşener ile Kılıçdaroğlu’nun billboard rekabetiAkşener ile Kılıçdaroğlu’nun billboard rekabeti#CHP
Kadir Doğuludan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettimKadir Doğulu'dan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettim!#Kadir Doğulu
201 Osmanlıya hüzünlü tören Ruhları huzur buldu...201 Osmanlı'ya hüzünlü tören! Ruhları huzur buldu...#Yunanistan
HABERLERGündem Haberleri

Öğretmene PCR yerine ‘hızlı antijen’ kiti

#Hızlı Antijen Kiti#PCR Testi#Öğretmenler
Öğretmene PCR yerine ‘hızlı antijen’ kiti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlere “PCR” yerine “hızlı antijen” kiti uygulaması için Sağlık Bakanlığı’nın onayının beklendiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Ankara Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kütüphanesi’nin açılışını yapan Bakan Özer, bir grup gazetecinin sorularını özetle şöyle yanıtladı: “1 ayda 6 bin 372 yeni kütüphanenin açılışını yaptık. Aralık sonunda belde, ilçe, şehir merkezi dahil kütüphanesiz okul kalmayacak. Ocak ayında ‘Temiz Okul’ projesini başlatacağız. Tüm okullarımız, kantinden yemekhaneye baştan sona elden geçirilecek. Meslek liselerinde dolaplarımız sıralarımız yapılacak. Pandemi döneminde maske, dezenfektan ihraç ettik. Hızlı antijen kiti ürettik. Hızlı antijen kiti şu an Sağlık Bakanlığı’nda onay sürecinde. Onay sonrası öğretmenlerimize PCR yaptırmayacağız, ‘hızlı antijen kiti’ni kullanmayı planlıyoruz.

İstihdam ile ilgili şikâyetlerin çoğu mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirmesi ile çözülebilir. Mesleki teknik Anadolu lisesi mezunlarının istihdam oranı 57. Eğitim aldığı alanla ilgili istihdam alanı yüzde 17. Arz-talep dengesini yeniden uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Mesleki eğitim merkezlerini yaygınlaştıracağız.

2022 itibarıyla mesleki eğitim merkezi binası yapmayacağız. İşverenleri eğitim sürecinin tamamına dahil ediyoruz. En kritik tamamlayıcı hamle artık bu işbirliklerimizde istihdam öncelikli, istihdam garantili eğitim vermeye başladık. Aradığım elemanı bulamıyorum dönemi bitecek. ‘Genç işsiz’ tanımı son bulacak.”

Haberin Devamı

Öğretmene PCR yerine ‘hızlı antijen’ kiti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hızlı Antijen Kiti#PCR Testi#Öğretmenler

BAKMADAN GEÇME!

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?

#Emekli Zammı
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...

Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

#Evcil Hayvanlar
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları