Öğretmene PCR yerine ‘hızlı antijen’ kiti

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Ankara Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kütüphanesi’nin açılışını yapan Bakan Özer, bir grup gazetecinin sorularını özetle şöyle yanıtladı: “1 ayda 6 bin 372 yeni kütüphanenin açılışını yaptık. Aralık sonunda belde, ilçe, şehir merkezi dahil kütüphanesiz okul kalmayacak. Ocak ayında ‘Temiz Okul’ projesini başlatacağız. Tüm okullarımız, kantinden yemekhaneye baştan sona elden geçirilecek. Meslek liselerinde dolaplarımız sıralarımız yapılacak. Pandemi döneminde maske, dezenfektan ihraç ettik. Hızlı antijen kiti ürettik. Hızlı antijen kiti şu an Sağlık Bakanlığı’nda onay sürecinde. Onay sonrası öğretmenlerimize PCR yaptırmayacağız, ‘hızlı antijen kiti’ni kullanmayı planlıyoruz.

İstihdam ile ilgili şikâyetlerin çoğu mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirmesi ile çözülebilir. Mesleki teknik Anadolu lisesi mezunlarının istihdam oranı 57. Eğitim aldığı alanla ilgili istihdam alanı yüzde 17. Arz-talep dengesini yeniden uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Mesleki eğitim merkezlerini yaygınlaştıracağız.

2022 itibarıyla mesleki eğitim merkezi binası yapmayacağız. İşverenleri eğitim sürecinin tamamına dahil ediyoruz. En kritik tamamlayıcı hamle artık bu işbirliklerimizde istihdam öncelikli, istihdam garantili eğitim vermeye başladık. Aradığım elemanı bulamıyorum dönemi bitecek. ‘Genç işsiz’ tanımı son bulacak.”

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