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Öğretmene okulda silahlı saldırı: 3 el ateş etti

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#Saldırı#Okul#Öğretmen
Öğretmene okulda silahlı saldırı: 3 el ateş etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 16:16

Konya'nın Ereğli ilçesi Kutören İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Cihan Güçlü’yü (41), okulda tabancayla sırt, kasık ve sol bacağından vurarak ağır yaralayan Kerem Karakaya (19), tutuklandı. Öğretmen Güçlü'nün yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

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Olay, dün sabah saatlerinde Kutören Mahallesi'ndeki Kutören İlkokulu'nda meydana geldi. Sınıf öğretmeni Cihan Güçlü, okulda silahlı saldırıya uğradı. Engelli bir öğrencisinin ağabeyi Kerem Karakaya’nın tabancayla 3 el ateş ettiği Güçlü, sırt, kasık ve sol bacağından yaralandı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Kerim Karakaya’nın, öğretmen Güçlü'yü kardeşi olan 4'üncü sınıf özel eğitim öğrencisi M.S.K. ile yeterince ilgilenmediği iddiasıyla yaraladığı öne sürüldü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kerem Karakaya, tutuklandı. Ağır yaralanan Cihan Güçlü'nün ise sevk edildiği Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

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#Saldırı#Okul#Öğretmen

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