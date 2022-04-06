Öğretmene 'izdivaç' sitesi

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Öğretmenlerin eş bulması için Instagram’da ‘ögretmenler.cift’ adıyla bir hesap açıldı. Evlenmek isteyen ya da partner arayan öğretmenlerin fotoğrafları ile kişisel bilgilerini paylaştıkları hesap, sosyal medyanın gündemine oturdu. Takipçi sayısı 5 günde 20 bine ulaşan hesapta, “Sadece öğretmenlere özel ciddi tanışma ve evlilik platformudur. Aradığınız kişiyi bulmak için sayfamıza mesaj atabilirsiniz. Sadece öğretmenler” ifadelerine yer verildi. Öğretmenlerin karşı cinste aradıkları özellikleri de paylaştıkları hesap, mesleği itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle çok sayıda paylaşımın da hedefi oldu.

EVLENMEK İSTEMEK SUÇ DEĞİL

Gelen tepkiler üzerine hesabın yöneticisi bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Burası öğretmenlere özel ciddi bir tanışma platformudur. Tanışma platformları yasaldır. Öğretmenler de yeni insanlarla tanışmak ve sonucunda evlenmek isteyebilirler. Zaten ilgi duyulmazsa kapatırız. Evlenmek veya yeni insanlarla tanışmak hâlâ suç değil” denildi.





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* Hürriyet’e konuşan eğitim uzmanları ise öğretmenlerin tanışıp evlenmesinin normal olduğunu ancak böyle bir hesabın öğretmenlik mesleğine yakışmadığını, utanç verici olduğunu söyledi.

* YTÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Erişen: “Öğretmenlik toplumda değer gelişimini sağlayan, değerlerin kazanılmasında ve geliştirilmesinde rol oynayan önemli bir meslek. Kişilerin özel hayatı bizi ilgilendirmez ancak burada eş arama eylemi devletin verdiği öğretmen unvanı kullanılarak yapılıyor. Öğretmenlik sadece kendi öğrencilerine değil topluma rol model olmayı gerektiren bir meslektir. Öğretmenler konuşmasıyla, yürüyüşüyle, sosyal ilişkileriyle çocuklara örnek olmalı ve doğru yön vermeli. Bunu bir ilkokul çocuğu görse o çocuklarda ciddi ölçüde değer bozulması olacaktır. MEB bu konuda harekete geçecektir diye düşünüyorum.”

* ODTÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez: “Gerçek hayali öğretmenlik olmayanlar genellikle devlet güvencesi, maaş garantisi hevesiyle bu mesleği seçiyorlar. Eş seçerken de güvence kriterini en yüksekte tuttukları için öğretmen bir eş adayı arıyorlar. Yani iş seçme ve eş seçme kriterleri aynı. Öğretmenler, öğretmenlerle bir şekilde tanışır ve evlenir. Ya kendi okulundaki öğretmenle ya da başka bir öğretmenin tanıştırmasıyla hayatlarını birleştirme kararı alır. Yani her zaman böyle bir bağ vardı. Kırsal bölgelerde görev yapanların eş bulma şansları sadece o bölgeyle sınırlı. Sosyal medyayla şanslarını zenginleştirmeye çalışıyorlar. Ancak bunun yöntemi bu şekilde olmamalı. İlköğretim ve lise çağındaki çocuklar için öğretmenler idealize edilmiş insanlardır ve öğretmeninin özel hayatını bu kadar derinlemesine bilmemeleri gerekir.”

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ARANAN BAZI KRİTERLER

* 26 yaşındayım. Okul öncesi öğretmeniyim, kadroluyum. Ev-araba yok. Boyum 1.68 kilom 60. İlişkiden beklentim partnerimin yakışıklı, güvenilir, sadakatli, gamzeli, kirli sakallı, spor yapmayı seven, kaslı, anlayışlı olması. Karakteri düzgün birini arıyorum.

* 33 yaşındayım. Branşım kimya. Lütfen dürüst, karşısındaki kişiye saygı duyan kişiler yazsın. 40 yaş üstü yazmasın.

* Branşım biyoloji. 37 yaşındayım. Arabam var, aylık gelirim maaş artı ek ders. 3 kelime ile ben; işine âşık bir öğretmenim. İlişkiden beklentim nasipse evlilik inşallah.

* Beden eğitimi öğretmeniyim. 32 yaşındayım. Hobilerim yüzme, tenis ve doğa sporları. İlişkiden beklentim saygı, sevgi ve sadakat ile ömür sürmek.

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* Okul öncesi öğretmeniyim, atama beklerken sağlık teknikeri olarak çalışıyorum. Kendimi zeki, duygusal, olgun ve kıskanç olarak tanımlıyorum. Kısa sürede tanışıp sonra evlenmek isterim.