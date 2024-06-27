Öğretmene hain pusu

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Kocaeli’nde, Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç (45), dün 09.00 sıralarında okula gitmek için evinden çıkarak Fatih Caddesi’nde park halinde olan otomobiline bindi.



BAŞINDAN TEK KURŞUN

Mahir Hoca emniyet kemerini taktığı sırada kendisini bekleyen kişi aracın yanına gelerek başına tabanca ile 1 el ateş etti. Çoğaç kanlar içerisinde kalırken, saldırgan koşarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Çoğaç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

2 ZANLI GÖZALTINDA

Şüphelinin olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç’ın evinin yakınında beklediği anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Çoğaç’ı vuran şüpheli ile ona yardım ettiği öğrenilen bir kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yakalandı. İki şüpheli işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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‘ÖĞRENCİ DEĞİL TETİKÇİ’ İDDİASI

Müdür yardımcısı olarak görev yapan Mahir Çoğaç, Eğitim Bir-Sen üyesiydi. Seminere katılmak üzere görev yaptığı okula gitmek isterken öldürüldü. Evden çıktığında yanında 10 ve 6 yaşındaki iki çocuğu ve komşusu da vardı. Çocukları, yaz tatilinde devam ettikleri kursa komşusu bırakacağı için Çoğaç arabasına yalnız bindi. O sırada saldırıya uğradı. Saldırganın yanında bir kişi daha olduğu iddia edildi.

‘AİLE HUSUMETİ’

Saldırgan ve beraberindeki kişinin cinayet için İstanbul’dan taksiyle Kocaeli’ne gittikleri de öne sürüldü. Silahlı saldırının Çoğaç’ın cezaevinde olan kardeşinden kaynaklanan bir aile husumeti nedeniyle gerçekleştiği ve cinayetin 17 yaşında bir tetikçiye işletildiği öne sürüldü. Eğitim Bir-Sen Çayırova İlçe Başkanı Ali Dere, “Herkes tarafından çok sevilen, kimseyle olumsuz anısı olmayan bir öğretmenimiz ve üyemizdi. Cinayeti işleyen kişinin Mahir hocanın görev yaptığı okulun öğrencisi olmadığına dair teyit aldık. Olayın aile husumeti kaynaklı olduğuna ilişkin bilgi bize de geldi. Bir kardeşinin hapiste olduğu bilgisini de aldık” dedi. Saldırıyı gören çay ocağı sahibi Satı Helvacı da o anları, “Çocuk volta atarak bekliyordu” diye anlattı.

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EĞİTİMDE ŞİDDETİN CEZALARI ARTIYOR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün Meclis Başkanlığı’na sundukları yasa teklifiyle eğitim alanında şiddet ve baskı eylemlerine karşı cezaların artırılacağını açıkladı. Yasa teklifine göre, eğitim sektöründe çalışanlara görevlerinden dolayı yapılan saldırılarda yaralama halinde verilecek cezanın üst sınırı 3 yıldan 4 yıl 6 aya, tehdit ve hakaret halinde ise iki yıldan üç yıla çıkarılacak.

Öğretmenlik Meslek Yasası’na “Eğitim çalışanlarının şiddetten korunması” başlıklı yeni bir madde eklenecek. Buna göre, eğitim kurumlarında yönetici, öğretmen, usta öğretici, rehber danışman, uzman öğretici ve usta öğretici olarak görev yapanlara karşı görevleri nedeniyle işlenen suçların cezası yarı oranında artışlı uygulanacak. Eğitimcilere yönelik kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçları işlenmesi halinde failler için Türk Ceza Yasası’ndaki cezalarda yarı oranında artış yapılacak. Kasten yaralama halinde verilecek cezalar 1.5 yıl ile 4.5 yıl, tehdit halinde 9 ay ile 3 yıl, hakaret halinde 4.5 ay ile 3 yıl arasında olacak. Yeni yaptırımlar, resmi kurumların yanı sıra özel öğretim kurumlarında çalışan eğitimcileri de kapsayacak.

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BAKAN TEKİN’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

m Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, cinayetin ardından yaptığı paylaşımda,“Eğitim ailesi olarak şiddetle mücadele kapsamında en somut adımlarımızdan biri olan ÖMK’nin Meclis gündemine alınacağı bugün, bu alçak saldırıda bir meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu vesileyle şiddetin her türlüsünü bir kez daha kınıyor, Mahir Çoğaç öğretmenimize yüce Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine, mesai arkadaşlarına ve maarif ailemize başsağlığı diliyorum” dedi.

Cenazesi Adana’ya gönderildi

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mahir Çoğaç 1995 yılında Adana Fatih Ticaret Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra Mersin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanmasının ardından 2006 yılından itibaren Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’nde görev yapıyordu. Çoğaç’ın cenazesi otopsi sonrası memleketi Adana’ya gönderildi.

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74 YAŞINDAKİ OKTUGAN’I ÖĞRENCİSİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy semtinde bulunan özel bir okulun müdürü İbrahim Oktugan da (74), 7 Mayıs sabahı, 5 ay önce okuldan atılan Irak asıllı Y.K. (17) tarafından makam odasında tabancayla kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Y.K. savcılığa verdiği ifadede Oktugan’ın, aldığı disiplin cezası nedeniyle okula birlikte geldiği annesine Arapça konuştukları için hakaret ettiğini öne sürmüştü. Y.K., cinayette kullandığı tabancayı Gaziosmanpaşa’da Mehmet K. isimli şahıstan 10 bin TL karşılığında aldığını anlatmıştı. İbrahim Oktugan’ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya tanık olan meslektaşı Kadriye Deveci şöyle konuşmuştu: “Öğrenci bir ay bizde kalmıştı. Gönderilmesi konusunda ailesiyle görüşülmüştü. Ailesi de biraz problem çıkarmıştı ve olaydan 5 ay önce gönderildi öğrenci. Problemli bir öğrenciydi. Öğretmenlerine karşı saygısızdı. Çevresine, arkadaşlarına karşı olumsuz davranışlar sergileyen bir öğrenciydi.”