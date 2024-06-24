Öğretmene akademi bu hafta Meclis’te

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TBMM, 9 günlük bayram tatilinin ardından yarın yoğun bir gündemle mesaiye kaldığı yerden devam ediyor. Temmuz sonuna kadar çalışması planlanan TBMM’ye bu hafta Öğretmenlik Meslek Kanunu ile 9. Yargı Paketi, sonrasında ise sokak hayvanları ve yeni vergi düzenlemesine ilişkin yasa teklifi sunulacak.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ

Bu kapsamda, AK Parti TBMM’ye bayram dönüşü ilk olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin yasa teklifini sunmayı planlıyor. Bu teklifle Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenler, atama öncesinde belirlenen sürelerde akademide eğitim alacak, başarılı olanlar ilk görev yerlerine atanacak. Teklifte öğretmenlere şiddette cezaların artırılmasına ilişkin düzenleme de bulunacak.

CASUSLUK TANIMI DEĞİŞECEK

Yine, TBMM Başkanlığı’na bu hafta sunulması beklenen yargı paketinde yer alan “casusluk” düzenlemesinin kamuoyunda “etki ajanlığı” olarak yorumlandığı düzenlemeye ilişkin önemli bir adım atılacak. Düzenlemeye göre, yargıda “casusluk” tanımı değişecek. Başka bir ülke veya istihbarat örgütleri adına suç işleme, adam öldürme, adam kaçırma, belge bilgi toplama ve gasp gibi suçlar mevcut mevzuatta adi suç kapsamında cezalandırılıyordu. Artık casusluk olarak değerlendirilecek ve ona göre ceza verilecek. AK Parti kurmayları, “Artık dünyada klasik, eski model casusluk faaliyeti kalmadı. Büyük devletler internet üzerinden gizli kalması gereken her türlü bilgi belgeye ulaşıyor, savunma sistemlerini çökertebiliyor. Örneğin görevlendirilmiş bir kişi Türkiye’ye geliyor ve burada bir istihbarat örgütü ya da devlet adına herhangi bir olayı araştırmak istiyor. Milli güvenlikle beraber artık gizli belge ve bilgi çerçevesi çok genişledi. Millet bu tür ifade ve basın özgürlüğü kapsamındaki yorumların, açıklamaların bu düzenleme içine gireceğini sanıyor. Hayır, ama herhangi bir devlet ya da istihbarat örgütü adına geldin, -bu kişi bir televizyoncudur, gazetecidir, işadamıdır, akademisyendir, doktordur vs.- eğer bunu kasten bilgi edinmek ve manipüle etmek için yapıyorsan işte bu suç olacak. Bu PKK’nın dağda eğitim almış militanının eline bir mikrofon alıp gezerken gözaltına alındığında ‘ben gazeteceyim’ demesi gibi. Bu bir gazetecilik faaliyeti değil örneğin.”

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YENİ VERGİ PAKETİ

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kayıtdışılıkla mücadele faaliyetlerini yasal düzenlemelerle güçlendirmek için hazırladığı, gündemin en merak edilen ve önemli başlıklarından biri olacak vergi paketinde KDV, ÖTV, gelir ve kurumlar vergisi, yurtdışına çıkış harcı ile vergi usul kanunları başta olmak üzere birçok alanda yapılacak düzenlemelerle vergi artışları, yeni cezalar ve ceza artırımları önerileri yer alıyor.

SOKAK HAYVANLARI

Ayrıca, Meclis Başkanlığı’na sunulacak bir diğer düzenleme de sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmalı yasa teklifi olacak. Hazırlanan teklif metnine göre yasada “sahipsiz sokak hayvanı” tanımı yapılarak “köpeklerin yakalanması ve kısırlaştırılması” belli hükümlere bağlanacak.