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Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya) (DHA)
Haber Giriş: 14.09.2020 - 16:41 | Son Güncelleme:

Öğretmenden şaşkına çeviren hareket! Soruşturma başlatıldı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde uzaktan eğitim sırasında sigara içerken bir veli tarafından görüntülenen öğretmen Esra B. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Şirinevler Ortaokulu’nda görevli İngilizce öğretmeni Esra B. iddiaya göre, uzaktan eğitim kapsamında internet üzerinden ders verirken sigara içti. Durumu fark eden bir veli, öğretmeni sigara içerken görüntüledi. Ardından da Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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