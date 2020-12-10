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AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 18:56 | Son Güncelleme:

Öğretmenden kahreden haber! Öğrencileri 112'yi aradı

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Öğretmenden kahreden haber! Öğrencileri 112'yi aradı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, uzaktan eğitim sırasında fenalaşan öğretim görevlisi yaşamını yitirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Uğur Günsel (52), yalnız yaşadığı üniversite lojmanında, çevrim içi olarak ders verdiği sırada fenalaştı.

Derse 10 dakika ara veren Günsel'in açık kalan mikrofonundan sesleri duyan öğrencileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Lojmana gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Günsel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin edilen öğretim görevlisinin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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