Öğretmen yapay zekâ olacak: Sanal üniversitede bir gün

Haberin Devamı

University College London (UCL)’da görev yapan sanal gerçeklik (VR) teknolojisi uzmanı Prof. Stephen Hilton tarafından oluşturulan sanal üniversite, kapılarını hem İngiliz hem de Türk öğrencilere açıyor. Marmara Üniversitesi Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Oğuzhan Gündüz, sağlık alanında kullanılan üç boyutlu yazıcılarla ilgili eğitimin online olarak verilmesinin mümkün olmadığını, bunun için sanal üniversitedeki laboratuvarlar ile öğrencileri bir araya getirmeye karar verdiklerini söylüyor. Gelecek aylarda öğrencilerin kullanımına açılması planlanan sanal üniversiteyi ziyaret ettik. VR gözlüğümüzü takıp üniversitenin koridorlarından, dersliklerinde, laboratuvarlarında dolaştık.

Haberin Devamı

YAZI DA YAZILABİLECEK

Gözlükleri taktıktan sonra kendimizi sanal üniversitenin giriş katında bulduk. 4 katlı binadan oluşan üniversitenin girişinde iki kapı bulunuyor. Binanın 1 ve 2’nci katındaki odalarda öğrenciler kendi aralarında çalışmalar yapabileceği gibi derslerini de işleyebilecekler. 3’üncü katta üç boyutlu yazıcıların bulunduğu laboratuvarlar mevcut. Bu yazıcılar öğrenciler tarafından kullanılabiliyor. Tahtalara da sanal kalemle yazı yazılabiliyor. 4’üncü katta bulunan konferanssalonunda öğretim üyeleri ve öğrenciler, proje sunumlarını yapabilecek.

Sanal üniversite açıldığında öğrencileri, iki üniversitenin öğretim üyelerinin avatarları karşılayacak. Avatarlar, eğitimi ChatGPT sistemine bağlı olarak sürdürecek. ChatGPT destekli avatarlar her dilde konuşabilecek, aynı anda birden fazla öğrencinin sorularını yanıtlayabilecek ve 7 gün 24 saat ulaşılabilecek.

EĞİTİMDE YENİ ÇAĞ

-Marmara Üniversitesi Metalürji Malzeme Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Tufan Arslantut, “Bu teknolojiyle eğitimde yeni bir çağ açılabilir. Çünkü eğitimlere evden de girsek interaktif bir şekilde katılabiliriz. sanal üniversite binasının normal sınıftan ya da laboratuvardan farkı yok” diye konuştu.

Haberin Devamı

UYGULAMALI EĞİTİMLER İÇİN

-Prof. Stephen Hilton, “Dünyanın her yerinden öğrenciler sanal üniversitede bir araya gelerek araştırma yapabilir, fikirlerini paylaşabilir, ortak çalışma yürütebilirler. Aynı zamanda ChatGPT’ye projedeki her öğretmenin mesleki bilgi ve tecrübesi yüklendi. Böylelikle avatarlara bağlı ChatGPT, soruları öğretim üyeleri gibi yanıtlayacak” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Oğuzhan Gündüz ise “Sanal üniversitemiz elektrik, bilgisayar, kimya, malzeme mühendisliği ve temel bilimlerle ilgilenen bütün dalları kapsıyor. Bu çalışma bütün uygulamalı eğitimlere uyarlanabilir” dedi.