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Olay, saat 10.00 sıralarında Buldan Adliyesi önünde meydana geldi. Ali Tunaboylu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olan Ercan Çelikyurt, henüz öğrenilemeyen nedenle davalık olduğu M.S. ile adliye çıkışında karşılaştı.

SALDIRGAN VELİ GÖZALTINA ALINDI

Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. M.S., yanındaki bıçakla Çelikyurt'u sırtından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çelikyurt, ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelikyurt, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından polise teslim olan M.S. gözaltına alındı.