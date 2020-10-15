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Kadir ÇELİK/NURDAĞI(Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 14:08 | Son Güncelleme:

Öğretmen ve öğrenciler okul bahçesine fidan dikti

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Öğretmen ve öğrenciler okul bahçesine fidan dikti
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GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, öğretmenler öğrencileriyle birlikte okul bahçelerine fidan dikip can suyu verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un köy okullarındaki öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenleri okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet etmesi üzerine Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışma başlattı. Şatırhöyük İlkokulu’ndaki fidan dikme etkinliğine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, okul bahçesine öğretmen ve öğrencileriyle birlikte 40 fidan dikerek can suyu verdi.

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