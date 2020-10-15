Öğretmen ve öğrenciler okul bahçesine fidan dikti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un köy okullarındaki öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenleri okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet etmesi üzerine Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışma başlattı. Şatırhöyük İlkokulu’ndaki fidan dikme etkinliğine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, okul bahçesine öğretmen ve öğrencileriyle birlikte 40 fidan dikerek can suyu verdi.