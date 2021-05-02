Öğretmen tartıştığı komşusunu tabancayla vurdu

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’ndeki bir apartmanın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre Mehmet K., öğretmen Celal T.'nin evine geçen aylarda para alışverişinden kaynaklı borcundan dolayı haciz gönderdi. Aynı apartmanda oturan Mehmet K. ile Celal T.'nin arasında haciz olayından dolayı husumet oluştu. Bugün öğle saatlerinde otoparkta karşılaşan iki komşu ‘Ne bakıyorsun?’ sözleriyle başlayan tartışma sonrası kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine Celal T., tabanca ile komşusu Mehmet K.’yı bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Celal T.’yi silahıyla yakalayarak gözaltına aldı. Celal T. ifadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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