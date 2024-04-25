Öğretmen tacizden açığa alındı... 8 yıl önce de soruşturma geçirmiş

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Babasının gözetiminde halaları ile yaşayan N.T.’nin durumu bildirmesi üzerine aile, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. N.T.’yi taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunan aile, öğretmen F.Ş.’nin 8 yıl önce benzer suçlamayla soruşturma geçirdiğini öğrendi.

F.Ş.’nin Bayraklı’daki bir ortaokulda da taciz suçlamasıyla hakkında soruşturma açıldığı, daha sonra da görev yeri değişikliği yapılarak Bayındır’daki okula tayin edildiği ortaya çıktı. Emniyete götürülen F.Ş., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de, suçlamanın ardından olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını, bu süreçte F.Ş.’nin açığa alındığını bildirdi.

‘PEŞİNİ BIRAKAMAYACAĞIZ’

N.T.’nin eniştesi Anıl Yavuz Özsüer ise F.Ş.’nin tutuklanmasını istediklerini belirterek, “Biz ailesi olarak bu işin peşini asla bırakmayacağız. Benim anlamadığım bir nokta var; hâlâ neden bu kişi dışarıda serbest bir şekilde geziyor. ‘İftira’ diyor ancak, daha önceki olay da mı iftiraydı?” dedi.

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Öğretmen F.Ş. de “Şu anda soruşturma aşamasında olan bir konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmam doğru olmaz. Olay netleştikten ve adli ve idari soruşturmalar tamamlandığında adaletin yerini bulacağına olan inancımızı dile getirmek isteriz” diye konuştu.