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Öğretmen koca, ayrı yaşadığı öğretmen eşini bıçakla öldürdü

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#Konya#Abdullah Küçüktaşdemir#Ebru Küçüktaşdemir
Öğretmen koca, ayrı yaşadığı öğretmen eşini bıçakla öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 22:51

Konya'da öğretmen Abdullah Küçüktaşdemir (47), ayrı yaşadığı öğretmen eşi Ebru Küçüktaşdemir'i (45) bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi, Yeni Santral Caddesindeki bir sitede bulunan apartmanın önünde meydana geldi. Abdullah Küçüktaşdemir, ayrı yaşadığı eşi Ebru Küçüktaşdemir ile apartman önünde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Abdullah Küçüktaşdemir tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yatan Ebru Küçüktaşdemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebru Küçüktaşdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Abdullah Küçüktaşdemir polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınırken, cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

 

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#Konya#Abdullah Küçüktaşdemir#Ebru Küçüktaşdemir

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