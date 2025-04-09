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Öğretmen kızı Tuba Bahar Günaydın'ı canice öldürdü! Annesi önce intihar dedi, sonra kan donduran gerçek ortaya çıktı

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#Samsun#Atakum#Cinayet
Öğretmen kızı Tuba Bahar Günaydını canice öldürdü Annesi önce intihar dedi, sonra kan donduran gerçek ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 10:39

Samsun'un Atakum ilçesinde, Sultan Günaydın (59), tartıştığı öğretmen kızı Tuba Bahar Günaydın'ın (34) boğazını sıkıp boynunu kırarak öldürdü. Kızının bileğini keserek olayı intihar gibi göstermeye çalıştığı tespit edilen anne Sultan Günaydın, gözaltına alındı. Öte yandan Sultan Günaydın'ın ifadesine de ulaşıldı.

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Anne, önce kızının boynunu kırdı, sonra bileğini kesip 'intihar etti' dedi

Olay, saat 03.30 sıralarında, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Öğretmeni olan Tuba Günaydın ile annesi Sultan Günaydın arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle anne ve kızı arasında evin banyosunda boğuşma yaşadı. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Sultan Günaydın, kızının bileğini kesip intihar ettiğini belirterek ihbarda bulundu.

OLAYI İNTİHAR GİBİ GÖSTERMEK İSTEDİ

Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Tuba Günaydın’ın boğazı sıkılarak boynunun kırılarak öldüğü, annesinin olayı intihar gibi göstermek için kızının bileğini kestiğini tespit etti.

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2021 yılında eşinden ayrıldığı ve bekar olduğu öğrenilen Tuba Günaydın, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Öğretmen kızı Tuba Bahar Günaydını canice öldürdü Annesi önce intihar dedi, sonra kan donduran gerçek ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sultan Günaydın ise ifadesinde kızının kendisini banyoya çağırdığını, gittiği anda kendisine saldırdığını, öldüğünü anlayınca intihar gibi göstermeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öğretmen kızı Tuba Bahar Günaydını canice öldürdü Annesi önce intihar dedi, sonra kan donduran gerçek ortaya çıktı

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#Samsun#Atakum#Cinayet

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