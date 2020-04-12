Öğretmen Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Öğretmenin Eş Anlamlısı

Öğretmen kelimesinin Türk Dil Kurumundaki eş anlamlısı ‘muallim’ olarak bilinmektedir. Yazılışları ve okunuşları farklı olsa bile her iki kelimeyi aynı anlam üzerinden cümle içerisinde değerlendirmek mümkün. Ayrıca amaca uygun şekilde tek başına da kullanılabilir.

Öğretmenin Eş Anlamlısı

Öğretmen kelimesinin Türkçedeki eş anlamlısı ‘muallim’ olarak karşımıza çıkıyor. Eski zamanlarda Muallim kelimesi erkek öğretmenler için kullanılır; muallime ise kadın öğretmenler adına değerlendirilirdi. Zaman içerisinde kelime bazında değişkenlik göstererek muallim sözcüğü hem erkek hem de kadın öğretmenler için kullanılmaya başlandı.

Peki, öğretmen ne demek? Öğretmen kelimesinin anlamı ‘Herhangi bir öğretim dalını insanları öğretme konusunda meslek edinmiş, okullarda öğrencilere ders veren kişi’ şeklinde tabir edilmektedir. Bu anlamı üzerinden hem öğretmen kelimesini hem de muallim sözcüğünü eş anlamlı şekilde değerlendirebilirsiniz. Her iki kelime de günümüzdeki Türkçe içerisinde hala yoğun olarak kullanılıyor.