Öğretmen Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Öğretmen kelimesinin eş anlamlı sözcüklerini ayrıntılı bir biçimde açıklayalım.

Öğretmen Eş Anlamlısı

Öğretmen eş anlamlısı kelimeler aşağıdaki gibidir.

Öğretmen: Muallim, Muallime, Hoca

Eş anlamlı (anlamdaş) olan sözcükler, cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılmaları bakımdan, herhangi bir sorun teşkil etmezler. Yani öğretmen ve eş anlamlısı olan muallime sözcükleri, cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler ve bu durum, cümle içinde herhangi bir anlatım bozukluğuna neden olmaz. Eş anlamlı ( anlamdaş ) olmaları sebebi ile birbirlerinin yerine kullanıldıklarında cümle bütünlüğünü bozmazlar.

Öğretmen kelimesinin eş anlamlısı ‘muallim’ olmakla birlikte, ‘ hoca’ ve kadın öğretmenler için kullanılan ‘ muallime’ de öğretmen sözcüğünün eş anlamlısı olarak kabul edilmektedir. TDK (Türk Dil Kurumu) sözlüğünde öğretmen kelimesinin anlamı ise, '' öğretmenlik işini bir meslek olarak yapan kişi'' olarak belirtilmiştir.