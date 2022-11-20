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Öğretmen kariyer sınavı: Bu kez çocukları onları sınava getirdi

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Öğretmen#Kariyer Sınavı
Öğretmen kariyer sınavı: Bu kez çocukları onları sınava getirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 07:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı dün gerçekleştirildi. Öğretmenlere uzman ve başöğretmen olarak kariyer unvanı kazandıracak olan sınavda adaylar 81 ilde 1489 okulda, 28 bin 650 salonda ter döktü. Sınavda 70 bin kişi görev yaptı.

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Yıllarca anne babalar, çocuklarını sınava getirirken bu kez roller değişti. Öğretmen Mehmet Aydın’ı sınava kızı Ece Nur Aydın getirdi. Üniversiteli Ece Nur “Bu kez sınav kapısında bekleme sırası bende. Sınava girmeden önce “Geçemezsen evde konuşacağız” diye şaka yaptım” dedi.

GENEL YORUM: KOLAYDI

Sınav öncesi heyecanlı olduklarını söyleyen öğretmenler, sınav sonrasında soruların kolay olduğunu dile getirdi.

Öğretmen kariyer sınavı: Bu kez çocukları onları sınava getirdi

SONUÇLAR 12 ARALIK’TA

Uzman ve başöğretmen adaylarına; ‘öğretme ve öğrenme süreçleri alanından 15, ölçme ve değerlendirmeden 12, özel eğitim ve rehberlik bölümünden 15, eğitim araştırmaları ve AR-GE çalışmalarından 10, eğitimde kapsayıcılıktan 12, çevre eğitimi ve iklim değişikliğinden 10, sosyal iletişimden 10, dijital yetkinlikten 8 ve okul güvenliğinden 8 olmak üzere 100 soru soruldu. Bu sorulardan 70 ve üzeri puan alan başarılı sayılacak.Başarılı olan öğretmenler 15 Ocak 2023’te bu unvanlar için öngörülen eğitim tazminatından yararlanabilecek. Sınav sonuçları 12 Aralık’ta açıklanacak.

 

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Öğretmen#Kariyer Sınavı

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