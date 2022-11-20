Öğretmen kariyer sınavı: Bu kez çocukları onları sınava getirdi

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Yıllarca anne babalar, çocuklarını sınava getirirken bu kez roller değişti. Öğretmen Mehmet Aydın’ı sınava kızı Ece Nur Aydın getirdi. Üniversiteli Ece Nur “Bu kez sınav kapısında bekleme sırası bende. Sınava girmeden önce “Geçemezsen evde konuşacağız” diye şaka yaptım” dedi.

GENEL YORUM: KOLAYDI

Sınav öncesi heyecanlı olduklarını söyleyen öğretmenler, sınav sonrasında soruların kolay olduğunu dile getirdi.

SONUÇLAR 12 ARALIK’TA

Uzman ve başöğretmen adaylarına; ‘öğretme ve öğrenme süreçleri alanından 15, ölçme ve değerlendirmeden 12, özel eğitim ve rehberlik bölümünden 15, eğitim araştırmaları ve AR-GE çalışmalarından 10, eğitimde kapsayıcılıktan 12, çevre eğitimi ve iklim değişikliğinden 10, sosyal iletişimden 10, dijital yetkinlikten 8 ve okul güvenliğinden 8 olmak üzere 100 soru soruldu. Bu sorulardan 70 ve üzeri puan alan başarılı sayılacak.Başarılı olan öğretmenler 15 Ocak 2023’te bu unvanlar için öngörülen eğitim tazminatından yararlanabilecek. Sınav sonuçları 12 Aralık’ta açıklanacak.