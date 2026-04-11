Öğretmen Fatma Nur Çelik cinayetinde yeni gelişme: Ders programıyla hedef seçmiş! 'Bunları öldürmek lazım'

Olay, saat 11.00 sıralarında Çekmeköy’deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Furkan Samet Balım (17), öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile arkadaşı S.K.’yi (15) bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk ya edildi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı öğretmen ve öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren Furkan Samet Balım olay yerinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DERS PROGRAMLARINI İNCELEYEREK HAREKET ETTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyasına göre, sanık Balım’ın olay günü saat 11.00 sıralarında okulun bahçe kapısından giriş yaptığı, kısa süre içinde binaya girerek 1. kata çıktığı ve nöbetçi öğrenci bankosunda öğretmenlerin ders programlarını inceleyerek hangi öğretmenin hangi sınıfta olduğunu tespit ettiği belirlendi. Dosyada, öğretmenlerin gün ve saat bazlı ders bilgilerine ulaşıldığı, bu kapsamda Fatma Nur Çelik’in 206, Zeynep Aybars’ın ise 307 numaralı sınıfta aynı saat diliminde derste olduklarının öğrenildiği kaydedildi.

Sanığın katlar arasında gidip geldiği, bir süre tuvalette beklediği ve ardından yeniden ders programlarını kontrol ettiği aktarılırken, savunmasında rehber öğretmenle görüşmek amacıyla okula geldiğini öne süren Balım’ın bu beyanının dosya bulgularıyla örtüşmediği ifade edildi. Sanığın eylemlerinin rehber öğretmenle görüşme amacı taşımadığı, aksine okul içindeki kişilerin konumunu tespit ederek hedef belirlemeye yönelik olduğu değerlendirildi.

BİRDEN FAZLA BIÇAK DARBELERİYLE ÖLDÜRDÜ

Soruşturma, sanık Balım’ın bir süre koridorda bekledikten sonra 206 numaralı sınıfa girerek ders işleyen öğretmen Fatma Nur Çelik’e yöneldiği, tanık beyanlarına göre herhangi bir tartışma yaşanmadan öğretmenin sırtına art arda 4-5 kez bıçakla saldırdığı ve ardından sınıftan kaçtığı aktarıldı. Olay yeri inceleme raporunda sınıf ve koridorda yoğun kan izlerine rastlandığı, ağır yaralanan öğretmenin bir süre yürümeye çalıştığı ve özellikle sırt ile sol kürek kemiği bölgesinden yoğun şekilde kan kaybettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

"BUNLARI ÖLDÜRMEK LAZIM"

Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulu raporunda, sanık Balım’ın "ses duyma" ve "siluet görme" şikayetlerinin psikotik düzeye ulaşmadığı, gerçeği değerlendirme ve davranışlarını yönlendirme kabiliyetinin korunduğu, olay tarihinde fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama kabiliyetinin tam olduğu belirtildi. Raporda eylemin ani gelişmediği, hazırlık, gizleme ve hedefe yönelme unsurları içeren planlı bir davranış örüntüsü sergilediği vurgulanırken, sanığın öğretmenlere yönelik husumet geliştirdiği, çevresine "bunları öldürmek lazım" şeklinde ifadeler kullandığı ve arkadaş çevresinde "Dexter" benzetmesiyle anıldığı tespit edildi.

Dijital incelemelerde olaydan kısa süre önce şiddet temalı oyun ve video içeriklerine yöneldiği belirlenen sanığın, olay günü okula bıçakla giderek katlar arasında dolaştığı, nöbetçi öğrenci masasındaki ders programlarını inceleyip öğretmenlerin sınıflarını tespit ettikten sonra hedeflerine yöneldiği kaydedildi.

126 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, öğretmen Çelik'i öldürüp, 6 kişiyi de yaralayan sanığın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme", "çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.