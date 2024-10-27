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Öğretmen eşini öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Babasının mirasını kabul etmedi, boşanmak istiyordu

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Konya
Öğretmen eşini öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Babasının mirasını kabul etmedi, boşanmak istiyordu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 17:17

Konya'da ayrı yaşadığı kendisi gibi öğretmen olan eşi Ebru Küçüktaşdemir'i (45) 18 bıçak darbesiyle öldüren Abdullah Küçüktaşdemir'in (47) ifadesi ortaya çıktı. Eşini daha önce de ölümle tehdit eden Küçüktaşdemir'in ifadesinde, “Boşanmak istemiyordum. O da boşanmak istiyordu. Babası öldükten sonra miras kalmıştı. Kendi payına düşeni almasını istemiştim. Onu da kabul etmedi. Aramızda bu nedenlerle tartışma çıktı” dedi.

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Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Meram ilçesi Havzan Mahallesi, Yeni Santral Caddesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanın önünde meydana geldi. Daha önceki evliliğinden 2 çocuğu olan Fen Bilgisi Öğretmeni Ebru Küçüktaşdemir, bir kız öğrencisine özel ders vermek için gittiği evin apartman girişinde, aynı zamanda meslektaşı olan ayrı yaşadığı eşi Abdullah Küçüktaşdemir ile karşılaştı. Taraflar bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Abdullah Küçüktaşdemir, eşi Ebru Küçüktaşdemir'i vücudunun 18 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yatan Ebru Küçüktaşdemir, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Küçüktaşdemir kurtarılamadı. Olayın ardından Abdullah Küçüktaşdemir polis tarafından gözaltına alındı.

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Öğretmen eşini öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Babasının mirasını kabul etmedi, boşanmak istiyordu

DAHA ÖNCE DE ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

3 yıllık evli olan ve ayrı yaşayan çiftin önceden de boşanma davası açtıkları ve bu davadan vazgeçtikleri öğrenildi. Ebru Küçüktaşdemir'in daha önce eşi tarafından 'ölümle' tehdit edildiği için şikayette bulunduğu ve şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. Küçüktaşdemir'in cenazesi dün Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.

Öğretmen eşini öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Babasının mirasını kabul etmedi, boşanmak istiyordu

Olayın ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanan Abdullah Küçüktaşdemir'in, ifadesinde eşinin boşanmak istediğini, kendisinin ise buna karşı çıktığını belirterek, “Boşanmak istemiyordum. O da boşanmak istiyordu. Babası öldükten sonra miras kalmıştı. Kendi payına düşeni almasını istemiştim. Onu da kabul etmedi. Aramızda bu nedenlerle tartışma çıktı” dedi.

Öğretmen eşini öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Babasının mirasını kabul etmedi, boşanmak istiyordu

 

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Konya

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