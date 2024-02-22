Öğretmen eşine kâbusu yaşattı! Komşular çığlık sesini duyunca ihbar etti...Burnunu ve omurgasını kırdı

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Olay, 18 Şubat'ta, saat 03.00 sıralarında, merkez Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanda çığlık seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Eşini darbeden Mücahit G., kaçtı. Adrese sevk edilen polis ekipleri, kapısı açık kalan daireden içeri girince G.G.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.G.'nin tetkik ve muayenesinde, burnunda ve belininin omurga kemiğinde kırıklar olduğu belirlendi. G.G., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaçan Mücahit G. polis tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Mücahit G., savcılıktaki ifadesinde susma hakkını kullandı.