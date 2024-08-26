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Öğretmen cinayetindeki sır çözüldü! Katil öğretmen sevgilisi çıktı

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#Kredi Kartı#Öğretmen#Mersin
Öğretmen cinayetindeki sır çözüldü Katil öğretmen sevgilisi çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 12:06

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan 47 yaşındaki öğretmen Derya Demir'in bir yazlık dairede öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından yapılan çalışmada, katil M.O. jandarma tarafından yakalandı. Katilin, Derya Demir ile bir süredir görüştüğü öğretmen sevgilisi olduğu, cinayetten sonra Derya Demir'in kredi kartından hem alışveriş yaptığı hem de para çektiği öğrenildi.

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 MERSİN'in Erdemli ilçesindeki yazlık sitede cesedi bulunan matematik öğretmeni Devrim Emir'in (47), cinayet şüphelisi sevgilisi Murat O. (46), kaçtığı Konya'da yakalandı. Murat O. ifadesinde suçu itiraf ederken, Emir'in cenazesi Karaman'a gönderildi.

Olay, 25 Ağustos'ta ilçeye bağlı Ayaş Mahallesi Yemişkumu semtindeki yazlık sitede meydana geldi. Matematik öğretmeni Devrim Emir'in kaldığı daireden gelen kötü koku üzerine komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. Çilingirle kapısı açılan daireye giren ekipler, ailesinin 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 2 çocuk annesi Emir'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Öğretmen cinayetindeki sır çözüldü Katil öğretmen sevgilisi çıktı

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Yapılan incelemede Emir'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. İncelemenin ardından Emir'in cansız bedeni, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak değerlendirilen Emir'in erkek arkadaşı matematik öğretmeni Murat O.'nun yakalanması için çalışma başlattı.

ÖLDÜRDÜĞÜ SEVGİLİSİNİN KREDİ KARTI İLE ALIŞVERİŞ YAPMIŞ

Özel bir kurs merkezinde öğretmen olan bekar Murat O.'nun sevgilisinin cesedinin bulunduğu semtteki bir pansiyonda 5 gün kaldığı belirlendi. Devrim Emir'in kredi kartından hem alışveriş yapan hem de 2 kez para çektiği tespit edilen Murat O., kaçtığı Konya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Öğretmen cinayetindeki sır çözüldü Katil öğretmen sevgilisi çıktı
Cinayeti itiraf eden Murat O., Konya'dan Erdemli'ye getirilerek jandarmada ifadesi alındı. Şüpheli daha sonra sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Devrim Demir'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Karaman'a gönderildi.

Öğretmen cinayetindeki sır çözüldü Katil öğretmen sevgilisi çıktı

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#Kredi Kartı#Öğretmen#Mersin

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