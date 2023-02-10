Öğretmen çift ve bebekleri, depremde yaşamını yitirdi

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Gaziantep Nurdağı ilçesinde Feyzullah Yıldırım Anadolu Lisesi’nde görevli Almanca öğretmeni Oğuzhan Altınsoy ile Nurten Öztürk Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni Melek Altınsoy ve 2 aylık kızları Nehir Asel, Atatürk Mahallesi Nur Sitesi'ndeki evlerinde depreme yakalandı.

Yıkılan binanın enkazında yapılan çalışmalarda Oğuzhan ve Melek öğretmen ile kızları Nehir Asel'in cansız bedenlerine dün gece ulaşıldı.

Aksaray nüfusuna kayıtlı Oğuzhan öğretmenin 1 yıl önce evlendiği ve eşi Melek Altınsoy ise Mersin Mut ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Cenazeler, bugün ailelerine teslim edilecek.

Bakan Özer: 5 arama kurtarma ekibi arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. 2 bin öğretmenimiz 10 ilimizdeki vatandaşlara psikolojik destek vermek için çalışıyorlar. 81 ilde eğitime ara vermeseydik bu lojistik desteği sağlayamazdık. 2. dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak bunu daha önce açıklamıştık.