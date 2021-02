Öğretmen atama takvimi 2021 açıklandı mı? 20 bin öğretmen ataması kadro dağılımı için gözler MEB'de

20 bin öğretmen ataması son gelişmeler ile takip ediliyor. 2021 yılında boş kadrolara alınacak olan öğretmen atamaları ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan dikkat çeken açıklama geldi. Bakan Selçuk, "Bizim yapmamız gereken şey, mevcut durumdaki açığımızı daha yüksek atamalar yaparak kapatmaya çalışmak." dedi. Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2 taslak hazırladıklarını ve ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceklerini belirtmişti. Ancak atama takvimi henüz açıklanmadı.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada, "Bizim çabamız daha çok öğretmen alınması yönünde. Kamu maliyet politikasının da bir genel çerçevesi ve toplam kadro sayısı var. Bizim için önemli olan bu pastadaki en büyük payı almak. Şimdi de bir 20 bin atama ilan ettik, çabalarımız devam edecek. Dünyanın her yerinde farklı alanlarda mezunlar var. Milli Eğitim'in ihtiyacı tamamen karşılansa bile dışarıda birkaç yüz bin öğretmen adayı kalacak. Bizim yapmamız gereken şey, mevcut durumdaki açığımızı daha yüksek atamalar yaparak kapatmaya çalışmak. Yaklaşık 40 bin mezun var ortalama. Kamu politikaları çerçevesinde fakülteden her mezun olan istihdam edilir mi diye dünyanın her yerinde bir tartışma var." dedi.

BAKAN SELÇUK'UN DAHA ÖNCE YAPTIĞI AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Selçuk şu ifadeleri kullanmıştı;

"Dün bir toplantı yaptık, hemen önümüzdeki aylarda kısa bir zamanda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek Personel Genel Müdürlüğümüz taslaklar halinde bize getirdi. Elimizde 2 taslak var, bunlardan hangisini ne şekilde değerlendirelim, Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz. Daha fazla öğretmen ataması olması gerektiğini net söylüyorum. Haklılar, hayalleri var, gelecek beklentileri var, ev kuracaklar, aile kuracaklar evlenecekler bunun farkındayız. Ekonomik imkanlar çerçevesinde de ilgili bakanlıklarla yapılan değerlendirmeler sonucu böyle bir tablo ortaya çıktı. Temennimiz, çabamız bunu daha da yükselmesi yönünde"

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, ‘Son 18 yılda hazırladığımız bütçelerde aslan payını Milli Eğitim'e ayırdık. 2021'de oran 147 milyar liraya yükseldi.18 yıl önce resmi - özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 872 iken bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktı. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız.’ dedi. Henüz öğretmen ataması tarihi ile ilgili net bir açıklama yapılmadı.