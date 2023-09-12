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Öğretmen alımına kameralı mülakat

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#Yusuf Tekin#Öğretmen Atama#Mülakat
Öğretmen alımına kameralı mülakat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 07:00

Habertürk TV’de ‘Türkiye’nin Nabzı Özel’ programına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, KPSS ile yapılan öğretmen alımlarında mülakat sürecinin değiştirileceğini belirterek özetle şunları söyledi:

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“Bu yıl öğretmenlerin mülakat sürecini düzgün bir yapıya dönüştürmek istediğimiz için alımlar biraz zaman alacak. Cumhurbaşkanı bildiğiniz gibi mülakatların uygulanış biçimiyle ilgili rahatsızdı. Bu sebeple KPSS sınavına giren ve mülakat sürecine dahil olan öğretmenlerimize artık elektronik ortamda hazırlanan sorular sorulacak. Aday öğretmenlerden 45 dakikalık ders saati içinde kendine sorulan soruyu anlatmaları istenecek. Uzman ve başöğretmenlerden oluşan bir jüri olacak. Jürinin bu mülakatlarda neyi ölçeceğine dair bir kılavuzumuz da var. 45 dakikalık mülakatın son kısmında adayımız kendi sorusuyla ilgili bir de yazılı cevap da verecek. Tüm bu sınav kamerayla kayda alınacak. Aramıza katılacak arkadaşımızın alan bilgisini ve bildiğini aktarma becerisini bu şekilde göreceğiz.”

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#Yusuf Tekin#Öğretmen Atama#Mülakat

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