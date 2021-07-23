Öğretmen ailenin kahreden ölümü

AFYONKARAHİSAR’ın Sultandağı ilçesi Yeşilçiftlik beldesinde önceki gün saat 23.00 sıralarında, Afyonkarahisar’dan Konya yönüne giden Uzman Çavuş Burak S.Ş. (24) yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Nasuh Kardaş’ın (53) kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı. Savrulan hafif ticari araç karşı şeride geçti. Araç, Yasin Çetin (41) yönetimindeki otomobilin üzerine düştü. Hakan Kara ile Ferdi Geniş’in (27) kullandığı otomobiller de kazaya karıştı.

YOL UZUN SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler zincirleme kazada Yasin (41) ve Burcu (40) çifti ile çocukları Zeynep Yaren (11) ve Başak Çetin’in (5) hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Nasuh (53) ile yanındaki Kadriye Kardaş (47), Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.Ş. ise gözaltına alındı. Yol uzun süre trafiğe kapatılırken, cenazeler ambulanslarla hastane morguna kaldırıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA

Hayatlarını kaybeden Yasin ve Burcu Çetin’in Bursa’nın İznik ilçesinde ilkokul öğretmeni olarak görev yaptıkları belirlendi. Öğretmen çiftin ve çocuklarının cenazesi memleketleri Kırıkkale’ye gönderildi. Çetin Ailesi için Çalılıöz Furkan Camisi´nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çetin Ailesi’nin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından öğretmen çift ile çocuklarının cenazesi Yahşihan Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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