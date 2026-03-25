Öğretmen, 8 yaşındaki Alperen'in kabusu oldu! Küçük çocuk görüntülü arayıp annesine gösterdi | 'Diğer çocuklara da benzer şeyler yapmış'

Konyaaltı ilçesinde oturan Sevilay Can, 2'nci sınıfa başlayan oğlu Alperen Ö.'yü bir süre önce iş yerine yakın olan Hurma Yarbay Pınar İlkokulu'na kaydettirdi. Alperen Ö., geçen hafta okul çıkışı annesini görüntülü arayarak omuzlarındaki morlukları gösterdi. Can, eve gidip oğluna ne olduğunu sordu. Alperen Ö., öğretmen S.Ö.'nün kendisini omuzlarından tutarak salladığı, canının çok yandığını söylemesine rağmen bırakmadığını ve 'Seni karanlık odaya hapsederim' dediğini iddia etti.





"ÖĞRETMENDEN ŞİKAYETÇİ OLDU"

Sevilay Can, çocuğun vücudundaki morlukların fotoğraflarını çekerek öğretmene gönderdi, ancak yanıt alamadı. Oğlunu sağlık kuruluşuna götürüp darp raporu alan Can, polise ve CİMER'e öğretmen hakkında şikayetçi oldu. Okul idaresiyle de görüşen Can, oğlunun sınıfının değiştirilmesi için başvuru yaptı. Oğlunun okula gitmek istemediğini söyleyen Can, öğretmen hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Gözden Kaçmasın Türkiye onun görüntülerini konuşmuştu: Evinde çıkan yangında öldü Haberi görüntüle

"SENİ KARANLIK ODAYA HAPSEDERİM"

Sevilay Can, yaşananları anlatarak, "Oğlum okuldan geldikten sonra beni görüntülü arayarak gösterdi. Öğretmeninin omuzlarını sıktığını, onu sarstığını, 'Seni yukarıdaki karanlık odaya hapsederim' diye tehdit ettiğini anlattı. Eve gidip çocuğumu o şekilde gördüm. Omuzları bir çocuğun kendisinin yapabileceği şekilde asla değil. Darp raporu alıp polis merkezine gidip şikayetçi olduk. Öğretmene çocuğumun omzunun fotoğrafını çekip, gönderdim. Ancak hiçbir şekilde bana dönüş yapmadı. Okul müdürüne gönderdim o da beni görüşmeye çağırdı" dedi.

'DİĞER ÇOCUKLARA DA BENZER ŞEYLER YAPMIŞ'

Öğretmenin daha önce de benzer şeyler yaptığını iddia eden Can, "Öğretmen sınıftaki diğer velileri arayıp çocuk 'Omuzlarım acıyor' deyince açıp baktığını ve omuzlarının kırmızı olduğunu gördüğünü, bunun üzerine beni aradığını söylemiş. Ancak kendisi kesinlikle beni aramadı. Alperen o okula daha yeni geldi ve anlaşamadığı bir arkadaşı var. Olağan, çözülebilir durumlar bunlar. Sadece benim çocuğuma değil, diğer çocuklara da aynen bu şekilde yapıldığına dair velilerin yazışmaları var. Bunların raporları da elimde mevcut. Oğlumla tartışan diğer çocuğun da gözünü morartacak şekilde darbetmiş" diye konuştu.

'OĞLUM UYUYAMIYOR'

Oğlunun sınıfını değiştirmek için başvurduğunu ancak sonuç alamadığını söyleyen Can, "Oğlum şu an gerçekten korkuyor. Gece uyuyamıyor. Öğretmenle aynı yerde bulunmak dahi istemiyor. Okul yönetimi oğlumun bir senaryo yazdığını söylüyor ama bir çocuk ne kadar senaryo yazabilirse yazsın, iki omzunu da morartacak şekilde kendine şiddet uygulayamaz. Bu psikopatlık boyutuna girer ki elimdeki yazışmalar itibarıyla diğer çocuklara da bu şekilde davranıldığı net bir şekilde ortada" dedi.

ÖĞRETMEN HAKKINDA SORUŞTURMA

Antalya'da ilkokul öğrencisi Alperen Ö.'yü darbettiği iddiasıyla hakkında şikayetçi olunan öğretmen S.Ö. hakkında, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün soruşturma başlattığı kaydedildi. (DHA)