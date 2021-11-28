Öğretmen 657 cenderesinden çıkmalı

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Önümüzdeki süreç içerisinde her şey değişecek, siyasi ortam değişecek, daha farklı bir siyasi iktidar gelecek. Türkiye’yi büyütmenin yolu da, ana ekseni de eğitimdir” dedi. Partisince Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı’nda konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

DAYATMAYLA OLDU

“Çocuklarımızı yeri geldi denek olarak kullandık. Bunu yaparken de eğitimcileri, öğretmenleri dinlemedik. Oturduk masa başında kararlar verdik. Sonuçta da bu sorunlar çıktı karşımıza. 4+4+4 parlamentoya geldiğinde bunun yanlış olduğunu, kalkınma planlarında olmadığını, Bakanlar Kurulu’nda görüşülmediğini, Milli Eğitim Bakanlığı’nda görüşülmediğini, 5 milletvekilinin imzasıyla bu teklifin verildiğini, 5 milletvekilinden hiçbirinin de eğitici olmadığını ifade ettik. Dayatma kültürü egemen oldu. Dolayısıyla bugünkü tablo hepimizin yüreğini burkan tablo.

ÇÖP TOPLAYAN ÖĞRETMEN

Haberin Devamı

Öğretmeni toplumun en saygın, en itibarlı konumuna getirmek zorundayız. Bugün ‘657’ cenderesinden çıkarıp öğretmeni farklı yere oturtmamız lazım. Öğretmenler için özel bir meslek kanunu çıkarılmalıdır, içine 3600 ek gösterge de konulmalıdır. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir maaş ikramiye vermeliyiz.

Şimdi her yerde mantar gibi öğretmen okulları, daha doğrusu öğretmen yetiştiren okullar, üniversiteler... Plansız ve programsız... İstanbul’da çöp toplayan gençlerle buluştuğumda biyoloji bölümünden mezun olup atama bekleyen bir öğretmen, ‘Ben çöp toplayarak çoluk çocuğuma bakıyorum’ dedi. Bugünkü tablo çok acı bir tablo.

MESLEK LİSESİNE TEŞVİK

Hâlâ EBA’ya ulaşamayan yüzbinlerce öğrencimiz var. ‘Meslek lisesi memleket meselesi’ diye bir kampanya açılmıştı. Fakat meslek liselerine yeterince talep yok. Sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kurmak istiyoruz. Bunlar yatılı da olabilir; 6 yıllık veya 7 yıllığına. Fakülteye artı puanla gitsinler...”

MİTİNGİMİZİ YAPACAĞIZ HERKES DE GÖRECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Aralık’ta Mersin’de yapacakları miting için Mersin Valiliği’nce Cumhuriyet Meydanı’na izin verilmemesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, dün katıldığı programın ardından gazetecilerin soruları üzerine, “Mitingimizden niye rahatsız oluyorlar, anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var. Sayın Vali Cumhuriyet Meydanı’nı yasaklıyor, başka bir yer göstermiş. Mitingimizi yapacağız; Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek. Önümüze engeller çıkarabilirler ama bütün engelleri aşmasını bilen bir partinin mensubuyuz. Erdoğan da çok iyi öğrensin; geliyor gelmekte olan” dedi.