Öğretim görevlisinin bıraktığı notu gördü, 200 lira dolandırdı! 4 bin TL ödeyecek

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Göztepe'de geçtiğimiz yıl aralık ayında otomobiliyle hastaneye giden öğretim görevlisi M.A., park edeceği sırada bir başka otomobile çarptı. Uçağını kaçırmamak için acele eden M.A., hasar verdiği aracın ön camına iletişim bilgileriyle birlikte 'Zararınızı karşılamak istiyorum, beni arayın' yazılı not bıraktı.

"SİZİN GİBİ İNSANLAR KALDI MI BU ÜLKEDE"

Tesadüfen notu gören Selami K., iletişim numarasına mesaj göndererek kendisini hasar gören otomobilin sahibi olarak tanıttı. Selami K. zararının 200 TL olduğunu, giderilmesini istediğini yazdı. M.A. da otomobilinin ruhsat fotoğrafını göndermesini istedi. O sırada uçağa yetişmek için acele eden M.A., gönderilen ruhsat fotoğrafını dikkatli inceleyemedi. Otomobilin sahibi olduğunu düşünerek 200 TL gönderdi. Selami K., parayı aldıktan sonra M.A.'ya "Teşekkür ederim beyefendi, sizin gibi insanlar kaldı mı bu ülkede" şeklinde mesaj gönderdi.

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"İHTİYACIM VARDI, PİŞMANIM"

Daha sonra fotoğrafı inceleyen M.A., ruhsatın farklı bir otomobile ait olduğunu fark etti. Selami K.'dan gönderdiği parayı geri isteyen M.A., telefonunun engellendiğini fark etti. Avukatı Bilal Furkan Şimşek'in hazırladığı dilekçeyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında emniyette ifadesi alınan Selami K., suçlamayı kabul ederek "O dönem paraya ihtiyacım olduğu için böyle bir şey yaptım, pişmanım. M.A. kabul ederse bana gönderdiği 200 TL'yi kendisine gönderebilirim, uzlaşmak istiyorum" dedi.

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4 BİN LİRA ÖDEYİNCE TARAFLAR UZLAŞTI

Savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Selami K. 4 bin TL tazminat ödeyerek M.A. ile uzlaştı. Dosyaya takipsizlik kararı verildi.

DHA'ya konuşan M.A.'nın avukatı Bilal Furkan Şimşek, müvekkilinin gönderdiği para için değil, iyi niyetinin suistimal edilmesi nedeniyle şikayetçi olduğunu belirterek, Selami K.'nın dolandırdığı miktarın 20 katını ödemesi karşılığında uzlaşma sağlandığını belirtti. Avukat Şimşek, müvekkilinin parayı gönderirken açıklama kısmına aracın plakasını yazmasının ise soruşturma için önemli bir delil olduğunu da ifade etti.