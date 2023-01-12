Öğretim görevlisi Serpil Erfındık cinayetinde yargılanan emekli polis: İhmalim de gecikmem de yoktur

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Olay, 15 Aralık 2013'te Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Vedat Atik, oğlunu görmek için 3 yıl önce boşandığı Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Serpil Erfındık'ın evine gitti. Vedat Atik, evde çıkan tartışmada Serpil Erfındık'ı 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Cinayetin ardından, yaklaşık bir hafta arkadaşının evinde saklanan Atik, oğlu ve ailesini gördükten sonra teslim oldu. Olay günü oğlunu severken altını kirletince temizlemesi için annesine verdiğini, bu sırada Erfındık'ı kendisine 'Sen nasıl adamsın?' diye sorduğu için öldürdüğünü söyleyen Vedat Atik, tutuklandı.

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Vedat Atik hakkında İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılanan Atik, 'iyi hal ve pişmanlık' indirimleriyle 'kasten öldürme', 'hırsızlık', 'hakaret ve tehdit' suçlarından 28 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Serpil Erfındık'ın ailesinin avukatlarının itirazları üzerine dosyayı görüşen Yargıtay, 2018 yılında kararı onadı.

SANIKLAR HAKKINDA DAVA AÇILDI

Geride kalan süreçte ailenin avukatları, Serpil Erfındık'ın öldürülmeden önce eski eşi Atik hakkındaki şikayetlerine rağmen, korunması için yeterli tedbir alınmadığı gerekçesiyle polis ve jandarma görevlileri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunulan memurlar hakkında İzmir Valiliği'nin soruşturma izni vermemesi üzerine savcılık takipsizlik kararı verdi. Bu karar üzerine avukatlar, bu kez Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi 29 Eylül 2021'de memurların Erfındık'ın ölümünde sorumlu olduklarına karar verip, kapatılan soruşturmanın tekrar açılmasına hükmetti. Bu kararın ardından dönemin İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olan Z.Y. (47), görevli polis memurları A.İ.Ö. (52), G.İ. (44), G.B., R.K.S., İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli astsubay İ.Ö. ve Genel İdari Hizmetler memurları M.F.O. (30) ile S.S. (52) hakkında 'görevi ihmal' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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Savcı, Serpil Erfındık'ın boşandığı Vedat Atik tarafından hakaret ve tehdit edilmesi olayları hakkında can güvenliği formlarını hazırlayan, tebliğ eden, tedbir kararlarının uygulanmasından sorumlu olan polis memurları A.İ.Ö., G.İ., G.B., R.K.S., genel idari hizmetler memurları S.S. ve M.F.O.'nün tüm tedbir kararlarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne tebliğ ettiğini, bu duruma rağmen gerekli tedbir kararlarını almayan İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Z.Y.'nin ve etkin ve pratik önlem almayan İ.Ö.'nün görevlerini ihmal ederek Serpil Erfındık'ı yaşama hakkını koruyamadıklarını belirtti. İddianame 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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'GÖREVİMİ ZAMANINDA VE DÜZENLİ YAPTIM'

Sanıkların yargılanmasına bugün devam edildi. 8 sanığın yargılandığı duruşmaya tek sanık katıldı. İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya tutuksuz sanık G.B.'nin yanı sıra Erfındık'ın annesi Tülay Aksakal, avukatlar ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Savunma yapan tutuksuz sanık G.B., suçsuz olduğunu savundu. G.B., "Olay tarihinde Buca Şehit Erçin polis Merkezi'nde adli infaz, yani mahkemelerden gelen evraklarının takibinde görevliydim. Gerekli yazışmaları yapıyordum. Olayla ilgili koruma kararının bize geldiğini hatırlıyorum. İlgililere tebligat da yaptığımı hatırlıyorum. Sanığa tebligat yapıp, yapmadığımı hatırlamıyorum. Evrakların hepsi dosyada vardır. Şikayetçi, belli bir süre oturduktan sonra başka adrese taşındı. Ben de evrakları Buca Polis Merkezi'ne havale ettim. Ben görevimi zamanında ve düzenli yaptığımı düşünüyorum. Herhangi bir ihmalim de gecikmem de yoktur. Bu sebeple de suçsuz olduğumu düşünüyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

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DOSYADAKİ EKSİKLİKLER GİDERİLECEK

Duruşmada söz alan Erfındık'ın avukatı Özgü Bingöl, "Maktul yönünden koruma tedbirlerini almayan kamu görevlilerinin maktulün öldürülmesinin önüne geçilmemesinin imkanı olduğunun yargılama sırasında dikkate alınmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından hakim ara kararını açıkladı. Tutuksuz sanık G.B.'nin duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren hakim, dosyadaki eksiklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı 29 Mayıs'a erteledi.