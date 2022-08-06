Öğrenmenin yaşı yoktur! Tolstoy’un değil Niyazi Dede’nin bisikleti

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İSPARK’ın ücretsiz açtığı İsbike Bisiklet Okulu’na kayıt olan 85 yaşındaki İstanbullu Niyazi Bekgöz de bir günlük eğitimle bisiklet kullanmayı öğrendi. İstanbul’un sahillerinde artık bisikletiyle turlayan Niyazi Bekgöz, “Biraz tereddütle geldim ama görevliler beni öğrenebileceğim konusunda ikna ettiler. Bir günlük eğitimin ardından başardım. İki tekerli aracımla artık özgürce gezebiliyorum” dedi.

HEDEF 10 BİN KİŞİ

Ücretsiz hizmet veren İsbike Bisiklet Okulu’na başvuran 3 bin kişi, aldıkları birer günlük eğitimin ardından bisiklet kullanmaya başladı. İsbike Bisiklet Okulu’nun 2022 yılında hedefi 10 bin kişiye bisiklet eğitimi vermek.