Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Öğrenmenin yaşı yoktur! Tolstoy’un değil Niyazi Dede’nin bisikleti

Güncelleme Tarihi:

#Niyazi Bekgöz#Bisiklet#Tolstoy
Öğrenmenin yaşı yoktur Tolstoy’un değil Niyazi Dede’nin bisikleti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 07:00

RUS edebiyatının en önemli isimlerinden Tolstoy 67 yaşında bisiklet sürmeyi öğrenince, ‘Öğrenmenin yaşı yoktur’ anlamında kullanılan ‘Tolstoy’un bisikleti’ kavramı hayatımıza girmiş oldu.

Haberin Devamı

İSPARK’ın ücretsiz açtığı İsbike Bisiklet Okulu’na kayıt olan 85 yaşındaki İstanbullu Niyazi Bekgöz de bir günlük eğitimle bisiklet kullanmayı öğrendi. İstanbul’un sahillerinde artık bisikletiyle turlayan Niyazi Bekgöz, “Biraz tereddütle geldim ama görevliler beni öğrenebileceğim konusunda ikna ettiler. Bir günlük eğitimin ardından başardım. İki tekerli aracımla artık özgürce gezebiliyorum” dedi.

HEDEF 10 BİN KİŞİ

Ücretsiz hizmet veren İsbike Bisiklet Okulu’na başvuran 3 bin kişi, aldıkları birer günlük eğitimin ardından bisiklet kullanmaya başladı. İsbike Bisiklet Okulu’nun 2022 yılında hedefi 10 bin kişiye bisiklet eğitimi vermek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Niyazi Bekgöz#Bisiklet#Tolstoy

BAKMADAN GEÇME!

Golden çok gol sevinci konuşuldu Dişi Aslanları başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne

Golden çok gol sevinci konuşuldu! Dişi Aslanlar'ı başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne?

#Chloe Kelly
BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun

BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun?

#Hamilelik
Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor?

#Sivrisinek

BAKMADAN GEÇME!

Golden çok gol sevinci konuşuldu Dişi Aslanları başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne

Golden çok gol sevinci konuşuldu! Dişi Aslanlar'ı başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne?

#Chloe Kelly
BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun

BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun?

#Hamilelik
Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor?

#Sivrisinek