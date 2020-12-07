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Haber Giriş: 07.12.2020 - 12:45 | Son Güncelleme:

Öğrenim kredisi bursa dönüşür mü?

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Öğrenim kredisi bursa dönüşür mü?
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Öğrenim kredisi, belirli şartlar altında burs ödemesine dönüşebilmektedir. Burs alabilmek için belirli koşullara uyum sağlayan öğrencilerin başvurusunu değerlendiren Gençlik ve Spor Bakanlığı, uygun gördüğü taktirde, öğrencinin kredi ödemesini bursa dönüştürebilmektedir. Peki, öğrenim kredisi bursa dönüşür mü? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Öğrenim kredisi bursa dönüşebilmektedir. Yalnızca belirli koşulları karşılayan öğrenciler için geçerlilik kazanan bu durum için öğrencinin müracaatta bulunması gerekebilmektedir. Öğrenci, öğrenim kredisinin bursa dönüşmesi için durumunu belgelendirmekle mükelleftir. İşte, öğrenim kredisi bursa dönüşür mü sorusunun cevabı

ÖĞRENİM KREDİSİ BURSA DÖNÜŞÜR MÜ?

Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına giren öğrencilerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.

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