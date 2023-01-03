Öğrenciye yol yardımı

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailesinden farklı ilde eğitimgören öğrencilerin şehirlerarası ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başlatıldığını açıkladı. Bakan Yanık, ulaşım yardımı programının ilk defa uygulanacağını belirterek şu bilgileri verdi:

300 MİLYON TL BÜTÇE AYRILDI

"Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan yaklaşık 400 bin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencimiz için ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programımız başlıyor. Bunun için yaklaşık 300 milyon TL bütçe ayırdık. Öğrencilerimize 2023 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarı 750 TL. Bu destek programı ile öğrencilerimizin yılda 2 defa gidiş-dönüş ulaşım giderleri karşılanacak" dedi. Bakan Yanık, başvuruların öğrenci veya ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikâmetgah adresinde yer alan ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılması gerektiğini söyledi.