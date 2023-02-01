Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Öğrenciye ücretsiz yemek

Güncelleme Tarihi:

#Ücretsiz Yemek#Okulöncesi#Mahmut Özer
Öğrenciye ücretsiz yemek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 07:00

Ücretsiz yemek uygulaması, yarıyıl tatilinin sona ereceği 6 Şubat’ta başlayacak. İlk etapta 1 milyon 450 bin okulöncesi öğrencinin faydalanacağı uygulama kademeli olarak 5 milyon öğrenciye ulaşacak.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılının başlayacağı 6 Şubat’ta, 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirecekleri ücretsiz yemek uygulamasına ilişkin hazırlıkların tamamlandığını söyledi. İlk etapta okulöncesi öğrencilerin tamamına ücretsiz yemek verileceğini kaydeden Bakan Özer, şöyle konuştu: 

MESLEK LİSELERİNDEN DESTEK

“Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu’nu uygulanmak üzere 81 ilimize gönderdik. Bu kapsamda, resmi okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden tüm çocuklarımıza haftanın beş günü, bir öğün beslenme verilmesi uygulamasını 6 Şubat itibarıyla başlatıyoruz. 1 milyon 450 bin öğrencimiz bir öğün beslenme hizmetinden faydalanacak.Mutfağında yemek hazırlanması mümkün olmayan okullar için meslek liseleri ve öğretmenevleri ile yemek hazırlayan diğer kamu kurumlarından satın alınarak tedarik edilmesini sağlayacağız.”

Haberin Devamı

YEMEKTE NELER OLACAK

Yemek hazırlanırken az tuz tüketimine dikkat edilecek. Tatlılarda yapay tatlandırıcı kullanılmayacak. Menülerde süt ve ürünleri grubu, et, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar grubu, ekmek ve tahıllar grubu, sebze ve meyveler grubu olacak.Diyetisyen desteği sağlanacak. Öğrencilerin velilerinden izin belgeleri alınacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ücretsiz Yemek#Okulöncesi#Mahmut Özer

BAKMADAN GEÇME!

80 yıllık define haritası ortaya çıktı, kazmayı küreği kapan o köye koştu Üç kavak ağacının yanında, 70 santimetre derinde...

80 yıllık define haritası ortaya çıktı, kazmayı küreği kapan o köye koştu! Üç kavak ağacının yanında, 70 santimetre derinde...

#HOLLANDA
ABDnin gözü bu davada Milyoner avukat hakkındaki suçlamalar akıl alacak gibi değil

ABD'nin gözü bu davada! Milyoner avukat hakkındaki suçlamalar akıl alacak gibi değil

#Alex Murdaugh
Yataktan zıpkın gibi kalkmayı sağlayacak alarm uygulamaları

Yataktan zıpkın gibi kalkmayı sağlayacak alarm uygulamaları

#Uyku