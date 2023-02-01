Öğrenciye ücretsiz yemek

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılının başlayacağı 6 Şubat’ta, 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirecekleri ücretsiz yemek uygulamasına ilişkin hazırlıkların tamamlandığını söyledi. İlk etapta okulöncesi öğrencilerin tamamına ücretsiz yemek verileceğini kaydeden Bakan Özer, şöyle konuştu:

MESLEK LİSELERİNDEN DESTEK

“Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu’nu uygulanmak üzere 81 ilimize gönderdik. Bu kapsamda, resmi okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden tüm çocuklarımıza haftanın beş günü, bir öğün beslenme verilmesi uygulamasını 6 Şubat itibarıyla başlatıyoruz. 1 milyon 450 bin öğrencimiz bir öğün beslenme hizmetinden faydalanacak.Mutfağında yemek hazırlanması mümkün olmayan okullar için meslek liseleri ve öğretmenevleri ile yemek hazırlayan diğer kamu kurumlarından satın alınarak tedarik edilmesini sağlayacağız.”

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YEMEKTE NELER OLACAK

Yemek hazırlanırken az tuz tüketimine dikkat edilecek. Tatlılarda yapay tatlandırıcı kullanılmayacak. Menülerde süt ve ürünleri grubu, et, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar grubu, ekmek ve tahıllar grubu, sebze ve meyveler grubu olacak.Diyetisyen desteği sağlanacak. Öğrencilerin velilerinden izin belgeleri alınacak.