Öğrenciye forma geri döndü

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki izleme ve değerlendirme bölümleri tarafından yapılan araştırmalardan elde edilen öğretmen, veli ve yönetici geri bildirimleri doğrultusunda öğrencilerin kılık kıyafet yönetmeliğinde yeni düzenleme yapıldı.

Buna göre okul-aile birliğinin yüzde 51 kararı ile uygulanabilen kıyafet serbestisi yerini okul formalarına bırakacak. Yönetmelik kıyafetlerin detaylarını içermiyor. Ancak artık okulların yeni formaları okul idaresi, okul-aile birliği ve öğretmenlerin ortak fikriyle belirlenecek. Karar verilen okul forması internet sitesinde sergilenecek ve dört yıl boyunca değiştirilemeyecek. Ayrıca velilere formanın nereden temin edileceği konusunda da dayatma yapılamayacak.

ÖZELLERDE DEVAM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle yürürlüğe giren ilkokul, ortaokul ve liselerde geçerli olacak yeni kılık kıyafet yönetmeliğindeki bazı düzenlemeler şöyle:

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- Okul kıyafeti ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olarak belirlenecek.

- Okul kıyafeti temin edilmesine yönelik olarak okul-aile birlikleri, kıyafet satışı ve serbest rekabet şartlarını ihlal eden yöntemler kullanamayacak.

- Okulöncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarındaki öğrenciler için serbest kıyafet uygulaması devam edecek.

- Ailelere ek maddi yük olmaması için özel gün, hafta ve kutlamalarda özel kıyafet aldırılmayacak.

- Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliğine göre atölye, işlik, laboratuvar ve işyerlerinde okul yönetiminin onayı ile önlük, tulum veya yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giyebilecek.

- Sağlık konusunda engeli bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin engellerinin gerektirdiği şekilde giyinmelerine izin verilecek.