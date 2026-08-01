Öğrenciye büyük af böyle uygulanacak

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Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflardan ayrılan veya çıkarılan öğrenciler, dört ay içinde başvurmaları halinde eğitim-öğretime dönebilecek. Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilip Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulan “kampüse dönüş” yasası kimleri kapsıyor ve nasıl uygulanacak? Ayrıntılar şöyle:

SINIF VE SEVİYE AYRIMI VAR MI?

- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrenciler, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar, yeni haktan yararlanacak.

DOĞRUDAN MI KAYIT OLACAKLAR?

- Hak sahiplerinin, geçmişte kayıtlı oldukları eğitim kurumlarına başvuru yapmaları gerekiyor. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde başvuranlar, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Yasanın gelecek hafta başında Cumhurbaşkanı’na sunulması bekleniyor. Düzenleme ivedi onaylanırsa Aralık ayının ilk dilimine kadar başvuru yapılabilecek.

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KİMLER KAPSAM DIŞINDA?

- Öğrenci affı şu kişileri kapsamıyor: “Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından, işkence suçundan, eziyet suçundan, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ‘Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz’ başlığındaki suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler.”

BAŞKA AFTAN YARARLANMIŞSA NE OLACAK?

- Daha önce farklı bir öğrenim düzeyinde bu düzenlemenin tanıdığı haklardan yararlanılmış olması, başka bir öğrenim düzeyinde yeni haktan yararlanmaya engel değil. Teklifin ilk halinde, “2022 yılından sonra ilişiği kesilenler” şeklindeki sınırlama çıkarıldı. Affın kapsamında yıl sınırlaması bulunmuyor.

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ASKERLİĞİ GELENLER VE KIŞLADA OLANLAR NE YAPACAK?

- Yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri Askeralma Kanunu’nun “Erteleme” ilkelerine göre yapılacak.

Yasa yürürlüğe girdiğinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde yararlandırılacak.

YATAY GEÇİŞ HAKKI VAR MI?

- Yasadan yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecek. Bu düzenlemeden yararlanıp öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilecek.

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MUVAZZAF ASKER VE POLİS ADAYLARI YARARLANABİLİR Mİ?

- Özel kanun hükümlerine tabi olan Polis Akademisi ile buna bağlı eğitim-öğretim kurumları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile buna bağlı eğitim-öğretim kurumları, Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları ve enstitüler ile Milli Savunma Bakanlığı, Polis Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekteyken kendi isteğiyle veya başka sebeplerle ilişiği kesilen öğrenciler aftan yararlanamıyor.

DERSLERDEN GERİ KALAN MÜSTAKBEL HEKİMLER NE OLACAK?

Tıp fakültesi öğrencilerinden, intörnlük dönemi hariç son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları veya alamadıkları teorik veya uygulamalı bütün dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkı verildi. Bu öğrencilerden teorik veya uygulamalı derslerden başarılı olmuş ancak uygulamalı eğitime veya intörnlük eğitimine başlamamış veya eğitimini tamamlamamış ya da başarısız olanlara, uygulamalı veya intörnlük eğitimlerini tamamlama olanağı tanındı. Azami öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencilerine ise ek sınav hakkı verilmeyecek.

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POTANSİYEL KİTLE: 4 MİLYON KİŞİ

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Meclis Genel Kurulu’nda düzenlemenin kapsamıyla ilgili “Yıl sınırı olmaksızın 4 milyon ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencimiz 2026-2027 akademik yılında eğitimlerine kaldıkları yerden devam edeceklerdir” demişti.