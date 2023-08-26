Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu

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Aile, kızlarının kendisinden 30 yaş büyük 2 çocuk babası muhasebe öğretmeni M.G. (48) ile evlendiğini öğrendi.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Evlendikten 1 ay sonra, 20 Temmuz'da baba Hüseyin Altınkıran, cep telefonuna hastaneden gelen mesajla kızının 15 haftalık hamile olduğunu öğrendi. Aile, öğretmen M.G. hakkında suç duyurusunda bulundu. Hüseyin-Oya Altınkıran çifti ve avukatları Mervan Karaca, M.G.'nin, henüz B.A. reşit olmadan birlikte olduklarına dair evrakları savcılığa vererek soruşturma dosyasına sunduklarını söyledi.