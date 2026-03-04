Öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Fatma Nur öğretmen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı! Oğlu annesiyle böyle vedalaştı

Haberin Devamı

Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 Mart günü öğrenci F.S.B.'nin (17) bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik'in cenazesi, bugün memleketi Konya'da törenin yapılacağı Parsana Büyük Camisi'nin önüne getirildi.

Çelik'in oğlu Kemal, annesinin tabutuna sarılıp vedalaştı. Çelik'in annesi Rukiye Çelik de kızının tabutunun başında güçlükle ayakta durabildi.

Törene; Konya Valisi İbrahim Akın, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, kent protokolü, ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Çelik'in cenazesi kılınan namaz sonrası gözyaşları içinde Musalla Mezarlığı'na defnedildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin saldırısı sonucu biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çelik'in tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Yaralanan diğer öğretmen ve öğrencinin tedavilerinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan bu elim olayın ardından Bakanlığımızca idari yönden inceleme ve soruşturma başlatılmış, konuya ilişkin eğitim müfettişi görevlendirilmiştir. Hem adli hem de idari sürecin tüm safhaları ilgili birimlerimizce titizlikle takip edilecektir. Ayrıca bahse konu okulumuzda öğrencilerimize yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri yürütülmektedir. Hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesi, öğrencileri ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyor, yaralı öğretmenimiz ve öğrencimize acil şifalar temenni ediyoruz. Eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir."

"BU KAYIP, EĞİTİM CAMİAMIZIN VE ÜLKEMİZİN ORTAK ACISI"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görevi başında, öğrencilerinin arasında hayattan koparılan bir öğretmenin acısını tarif etmenin kolay olmadığını belirtti.

Öğretmenlerin, bu milletin geleceğini yetiştiren en kıymetli emanetçiler olduğunu vurgulayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bir çocuğun zihnine dokunmak, bir gencin hayatına istikamet vermek için sınıfa giren bir eğitimcinin böyle bir saldırıyla aramızdan ayrılması hepimizi derinden sarsmıştır. Bu kayıp, eğitim camiamızın ve ülkemizin ortak acısı ve hüznüdür. Fatma Nur öğretmenimize Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve mesai arkadaşlarına sabır diliyorum. Yaralanan öğrencimize ve öğretmenimize acil şifalar diliyorum. Eğitim ailemizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun."