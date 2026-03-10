×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Belediyeden Fatma Nur Çelik kararı

Güncelleme Tarihi:

#Fatma Nur Çelik#Konya#Öğretmen
Öğrencisi tarafından öldürülmüştü Belediyeden Fatma Nur Çelik kararı
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2026 13:40

İstanbul Çekmeköy'de öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ismi, memleketi Konya'daki bir caddeye verilecek.

Haberin Devamı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda önemli bir karar alındı. Toplantıda, İstanbul’daki bir okulda öğrencisinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik’in isminin Konya’da bir caddede yaşatılması, ek gündem maddesi olarak gündeme alındı ve oy birliğiyle komisyona havale edildi. Komisyon raporuyla öğretmen Fatma Nur Çelik'in adının verileceği cadde belirlenecek.

Öğrencisi tarafından öldürülmüştü Belediyeden Fatma Nur Çelik kararı

Meclis başkanlığını yürüten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Hakikaten eğitim camiası adına büyük bir kayıp. Okulda olması da ayrıca çok üzüntü verici. Geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanımız ve İçişleri Bakanımızla birlikte aileyi ziyaret ettik. Meclisimizin vereceği kararla öğretmenimizin isminin Konya’mızda yaşatılmasını sağlamış olacağız. Kendisine Allah’tan rahmet diliyor, eğitim camiamıza ve ailesine de başsağlığı diliyorum” dedi.

Haberin Devamı

Öğrencisi tarafından öldürülmüştü Belediyeden Fatma Nur Çelik kararı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatma Nur Çelik#Konya#Öğretmen

BAKMADAN GEÇME!