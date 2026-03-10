Öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Belediyeden Fatma Nur Çelik kararı

Haberin Devamı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda önemli bir karar alındı. Toplantıda, İstanbul’daki bir okulda öğrencisinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik’in isminin Konya’da bir caddede yaşatılması, ek gündem maddesi olarak gündeme alındı ve oy birliğiyle komisyona havale edildi. Komisyon raporuyla öğretmen Fatma Nur Çelik'in adının verileceği cadde belirlenecek.

Meclis başkanlığını yürüten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Hakikaten eğitim camiası adına büyük bir kayıp. Okulda olması da ayrıca çok üzüntü verici. Geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanımız ve İçişleri Bakanımızla birlikte aileyi ziyaret ettik. Meclisimizin vereceği kararla öğretmenimizin isminin Konya’mızda yaşatılmasını sağlamış olacağız. Kendisine Allah’tan rahmet diliyor, eğitim camiamıza ve ailesine de başsağlığı diliyorum” dedi.

