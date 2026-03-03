Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik’ten geriye bu görüntüler kaldı: 'Dile kolay 20 senelik bir kayıt'

Haberin Devamı

Taşdelen Mahallesi’ndeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, öğrencisi F.S.B.’nin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı. Çelik, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öğretmenini öldüren 17 yaşındaki F.S.B emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

'DİLE KOLAY 20 SENELİK BİR KAYIT'

Çelik’in üniversite yıllarında okullar arası düzenlenen ses yarışmasının bölge finaline katıldığı ve yarışmada birinci olduğu öğrenildi. Çelik’in, yıllar sonra arkadaşının arşivinde bulunan prova kaydını sanal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Paylaşımında, “Üniversiteler arası ses yarışması bölge finalinden. Bu eserle birinci olmuştum, bir dostumda prova kaydı varmış. Dile kolay 20 senelik bir kayıt. Nasıl mutlu oldum anlatamam" ifadelerini kullandığı görüldü.

Öğretmenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'nda biten işlemlerinin ardından öğretmenin cenazesi yakınları tarafından alındı. Fatma Nur Çelik’in cenazesinin ise yarın Konya’da kılınacak öğlen namazının ardından Musalla Mezarlığı'ndan toprağa verileceği öğrenildi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki F.S.B, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

BAKAN GÜRLEK'DEN ÇEKMEKÖY'DE ÖLDÜRÜLEN ÖĞRETMEN İÇİN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çekmeköy'de lise öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için yayınladığı taziye mesajında, "Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Sorumlular hukuk önünde hesap verecektir" dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul Çekmeköy’de bir lisemizde meydana gelen menfur saldırı sonucu öğretmenimiz Fatma Nur Çelik’in vefat ettiği haberini üzülerek öğrendim. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Sorumlular hukuk önünde hesap verecektir. Vazifesini icra ettiği sırada aramızdan ayrılan kıymetli bir öğretmenimizin kaybı; ailesinin yanı sıra tüm eğitim camiasını ve milletimizi derinden üzmüştür. Fatma Nur öğretmenimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve Millî Eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan öğrenci ve öğretmenimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Eğitim camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

BIÇAKLI SALDIRIDA GÖRGÜ TANIĞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Çekmeköy’deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Özçelik'in olay anında sınıfında bulunan ve görgü tanığı olan öğrencisi yaşananları "Hoca koridora doğru çıkınca yanında durduk ama bir şey bilmediğimiz için elimizden de bir şey gelmedi" sözleriyle anlattı.

Fatma Nur Çelik'in sınıf öğrencisi yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, okulda güvenlik açığının giderilmesi gerektiğine dikkat çekerek "Yapan arkadaş bir anda elinde bıçakla okula girmiş, sonra Fatma Nur hocanın sınıfına girip hocayı maalesef katlediyor. Ondan sonra diğer sınıflara girip diğer hocalara ve arkadaşlara saldırmaya çalışmış, müdür yardımcımız arkadaşı etkisiz hale getirmiş. Fatma Nur hoca benim sınıf hocamdı, bizim derslerimize giriyordu. Kendisi çok iyi bir insandı, kimseye kötülük yapacak birisi değildi. Galiba o arkadaşla alakalı disiplin kuruluna bir şey sunmuş; arkadaş da dışarıda madde kullanarak gelip böyle bir eylem yapmış. Ben kendi öğrencisi olduğum için çok üzgünüm, hepimiz çok üzüldük, artık bu olayla bir 'Dur' denilmesi lazım; okula düzgün bir güvenlik sisteminin gelmesi lazım" şeklinde konuştu.

Öğretmen arkadaşı, Çelik'in alanında çok kıymetli bir meslektaşı olduğunu ifade ederken, "Mesleğinde çok yetkin bir öğretmendi. Çok donanımlı, çok zeki, çok akıllı bir öğretmendi. Beraber çalıştık, sanat yaptık ve bu alanda çok kabiliyetli bir arkadaşımızdı. Yeri dolmayacak nadide insanlardan bir tanesiydi. Arabası burada tek kalmış duruyor, çok üzücü. Çocuğunun montu da arkadaydı, bütün hayatları darmadağın oldu. Yazık günah değil mi şimdi? O yüzden bu tür okulların niteliğinin artırılması için çöp torbası doldurur gibi herkesi içine doldurmaktan ziyade bu mesleği yapabilecek insanlarla doldurmak lazım" dedi.

Son olarak Çelik'in komşusu, "Fatma Nur bizim komşumuzdu, çok iyi bir öğretmendi. Çocukları gerçekten çok severdi, biz bunu duyunca şok olduk. Benim çocuklarım da burada okuyor, hem öğretmenimiz hem de komşumuz olarak çok üzüldük. Çocukları buraya göndermemiz için bizi o teşvik etmişti meslek okulu olduğu için, gerçekten çok üzgünüm" diyerek anlattı.

İddiaya göre 17 yaşındaki F.S.B., babası tarafından iki gün önce Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden çıkarıldı. Hastaneden çıkan şüpheli, iddiaya göre okulun ders programını kontrol ederek, hedef aldığı öğretmenin hangi saatte hangi sınıfta olduğunu öğrenip, buna göre plan yaptı. Sabah saatlerinde okula gelen F.S.B. doğrudan sınıfa yöneldi. Saat 11.00 sıralarında sınıfa giren saldırgan, ilk olarak öğretmen Fatmanur Çelik’e bıçakla saldırdı. Sınıfta yaşanan panik sırasında araya girmeye çalışan 15 yaşındaki öğrenci S.K.’nin de bıçaklandığı ve öğretmen Z.A.’nın omzundan yaralandığı öğrenildi. Saldırı sırasında öğretmenin okulun rehberlik öğretmeni tarafından güvenli bir alana alındığı, şüphelinin ise kapıyı açmaya çalıştığı ifade edildi. İhbar üzerine okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırgan F.S.B. polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, S.K. adlı öğrenci ve öğretmen Z.A.’nın durumunun da ağır olduğu öğrenildi.