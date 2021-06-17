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ESKİŞEHİR, (DHA)-
Haber Giriş: 17.06.2021 - 14:17 | Son Güncelleme:

Öğrencinin testi pozitif çıktı, eğitime 12 gün ara verildi

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Öğrencinin testi pozitif çıktı, eğitime 12 gün ara verildi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Covid-19 testi pozitif çıkan E.Ç. adlı kız öğrenci ile aynı servisi kullanan 17 öğrenci ile minibüs sürücüsü karantinaya alındı, okulda eğitime 12 günlüğüne ara verildi.

Sivrihisar ilçesindeki Nasrettin Hoca Mahallesi’nde, Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu öğrencisi E.Ç.’ye görülen belirtiler üzerine Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkınca Ortak Mahallesi’nden gelen E.Ç. ile aynı servisi kullanan 17 öğrenci ve midibüs şoförü evlerinde karantinaya alındı.

Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu’nda eğitime 12 günlüğüne ara verildi.

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