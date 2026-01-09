×
Öğrencilerini evine temizlik yapmaya götüren öğretmen görevden uzaklaştırıldı

Güncelleme Tarihi:

#ÖĞRETMEN#Öğrenci#Temizlik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2026 01:22

İzmir’de bir öğretmenin kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptırdığı iddiaları üzerine konuyla ilgili İzmir Valiliğinden açıklama yapıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında öğretmen D.T.’nin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Bornova İlçesi Mesleki Eğitim Merkezi’nde görev yapan bir öğretmenin, ‘Kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı’ yönünde 08 Ocak 2026 tarihinde (bugün), basında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu şahıs gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç titizlikle sürdürülmektedir.”

