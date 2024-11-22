Öğrencilerin ‘vize’ sancısı

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Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan Schengen vize istatistiklerine göre 2019 yılında Türk vatandaşlarının yaptığı vize başvurularında ret oranı yüzde 9.7 seviyesindeyken bu oran 2023 yılında yüzde 16.1’e yükseldi. Uzmanların gözlemlerine göre de bu yıl reddedilen başvuruların sayısı hızla artıyor. Yurtdışı eğitim açısından da sorun haline gelen vize süreci, öğrencilerin gelecek planlarını ve rotalarını etkiliyor.

BİR YIL BİLE SÜREBİLİYOR

Öğrenciler bazı ülkelerden vize alabilmek için bir yıl bekleyebiliyor. Bazı ülkeler randevu sürecinde zorluk çıkarırken, bazı ülkeler de başvuruları sebepsiz yere reddedebiliyor. Okul harcını, konaklama ücretini ödemiş öğrenciler de daha ülkeye ayak basmadan mağdur olabiliyor. İstanbul, İzmir gibi şehirlerde yurtdışı eğitim hakkını kaybetmek istemeyen öğrenciler ve aileleri de tepkilerini gösteriyor.

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30 KASIM’DA PARALAR YANACAK

Geçtiğimiz günlerde çocukları İtalya’da eğitim hakkı kazanan ancak çeşitli sebeplerle vize alamayan veliler eylem yaptı ve yaklaşık 1000 öğrencinin 30 Kasım’a kadar okula gidemediği takdirde üniversite kayıt haklarının yanacağını belirtti. Yurtdışı Eğitim Danışmanı Gökhan Özdemir konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Örneğin Polonya gibi vize almanın zor olmaması gereken bir ülkede çok ciddi problem yaşıyoruz. Nedenlerini çok bilmiyoruz ancak son 2-3 yıldır vize randevusu almakta çok zorlanıyoruz. Polonya’ya gitmek isteyen öğrencilerin aracı kurumun sitesine girerek, vize başvuru için randevu alması gerekiyor. Fakat bu bile mümkün olmuyor. Öğrenciler okul, servis ve hatta konaklama için ödemelerini yapmış oluyorlar ama bırakın vizeyi vize randevusu bile alamıyorlar.”

HACKERLAR 800 EURO’YA RANDEVU ALIYOR

- Yurtdışı Eğitim Danışmanı Gökhan Özdemir, “Şu an vize randevuları karaborsada. Çünkü bu iş yazılımcıların eline geçti. Hackerlar para karşılığı sistemsel açıktan yararlanıp bizim için randevu alıyor. Normalde ücretsiz olan bu işlem için talep ettikleri ücretler 800 Euro’yu bulabiliyor. Tabii randevu sadece başvurmayı sağlıyor yani vize garanti değil” dedi.

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TÜM ÜLKELER ZORLUYOR

- Yurtdışı eğitimde vize alma sürecinin İngiltere harici tüm ülkelerde zorlaştığına dikkat çeken Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği Başkanı Eren Göker şu bilgileri verdi: “Tüm ülkelerde vize süreci zorlaştı. Eskiden Fransa, İtalya, Yunanistan gibi ülkelere vize almak için hemen başvurabiliyorken artık randevu almak bile mümkün değil. Bunun sebepleri birçok AB ülkelerinde pandemi sonrasında memur sayısının azalması olarak belirtiliyor. Ancak başka sebeplerin de olduğunu düşünüyorum.”

4 AYDIR KİRA ÖDÜYORUZ

- Polonya’dan eğitim vizesi alamayan Çağan Arslan’ın annesi Vildan Arslan, isyanda: “Ortaokuldan beri Polonya’da yazılım mühendisliği okumak istiyordu. Okuldan kabulu gelince tüm ödemelerini yaptık, kalacak yerini ayarladık. Ancak vize randevuları kapalı, hiç kimse alamıyor. Polonya’daki okulun eğitimi başladı ve mağduriyetimizi onlarla konuştuğumuzda bize 30 Kasım’a kadar süre verdiler. Sonrasında eğitim hakkımız yanacak. Bir yandan da 4 aydır kalmadığı evin kirasını ödüyoruz. Şu anda vize randevuları açılsa bile bizim bu tarihe vize almamız çok zor.”

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ÜLKE ÜLKE DURUM NE

- Eren Göker ülkelerin vize durumunu şöyle sıraladı:

ALMANYA: Randevu bulabilmek için en çok zorlayan ülke. Ancak öğrenci vizesi verme oranı oldukça yüksek. Sadece randevu bekleme süresi çok fazla.

POLONYA: Randevu bulmak neredeyse imkansız. Reddedilmesi de çok olası. Polonya’da önceki yıllarda yaşanan vize usulsüzlükleri sebebiyle sadece Türkiye’ye değil dünyanın farklı ülkelerine de benzer sorunları yaşatıyor.

İTALYA: Yine çok zorlayan ülkelerden biri. Üniversiteye gidecek öğrencilerin sadece ilk yıl için değil, sonraki yıllarda da bu masrafları nasıl karşılayacağını kanıtlaması gerekiyor.

FRANSA: Sıkıntı yaşamadığımız ülkelerden biri. Bunun nedeni vize başvurusunun bir parçası olarak öğrencilerin Campus France tarafından ön elemeye tabi tutulması.

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İNGİLTERE: Bir Türk vatandaşı için hem öğrenci hem de turist olarak vizeler açısından en sorunsuz ülke.

ABD: Başarı oranı yüksek. Vize başvurusu yüz yüze ve mülakat şeklinde olduğu için önceden iyi bir hazırlık yapmak olumlu sonuçlanma oranını yükseltiyor.