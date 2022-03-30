Öğrencilerin tartışmasına veliler dahil oldu! Okul önünde silahlı kavga

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Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesinde Aslı Alevli İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce öğrenciler arasında yaşanan tartışmaya veliler de dahil oldu. Olaya velilerin de dahil olmasıyla okul önünde veliler arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, BİR VELİ SİLAHLA YARALANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri silah çıkarak etrafa rastgele ateş açtı. Bu sırada mermilerden birinin isabet ettiği Selçuk Ç. (45) isimli veli omuzundan yaralandı. Yaralı veli, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ 5 ŞAHSI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

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Yaşanan olay sonrası okul önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, olaya karıştığı tespit edilen 5 şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

ÖĞRENCİLERİN DERSTE OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Öğrencilerin derste olduğu esnada okul önünde meydana gelen olayda şans eseri öğrenciler zarar görmezken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.