Öğrencilerin en mutlu olduğu 10 şehir

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Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın (TÜMA) bir parçası olarak yapılan çalışma bu yıl 81 ilde 65 bini aşkın üniversite öğrencisiyle gerçekleştirildi. Araştırma sonucunda şehirler, üniversite gençliğinin memnuniyet derecesine göre sıralandı. Ankete dayalı araştırma için öğrencilere üniversite yaşamını sürdürdükleri kentlerin ulaşım, sağlık, beslenme, barınma, eğlence, spor, gezi gibi imkanlarıyla sağladıkları sosyal, sanatsal ve kültürel avantajlar soruldu.

Pandemi dönemi hariç her yıl tekrarlanan araştırmada 9 yıldır olduğu gibi Eskişehir yine ilk sırada yer aldı.

ÜÇÜNCÜLÜK EL DEĞİŞTİRDİ

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Ayrıca geçen yılki gibi bu sene de Eskişehir’i Mersin takip etti ancak üçüncü sıraya Manisa yerine Denizli yerleşti. Denizli’nin ardından gelen Manisa, Çanakkale, Muğla, Ankara, Tekirdağ, Balıkesir ve Trabzon öğrencilerin yaşamaktan en fazla memnun olduğu ilk 10 kenti oluşturdu. Ayrıca listenin ilk 10’unda İstanbul, Antalya ve İzmir yer almadı.

ÜNİAR Koordinatörü Prof. Dr. Engin Karadağ, “2026 tablosunun ana mesajı şu; şehir memnuniyeti artık yalnızca büyüklük, tarih ya da turizmle açıklanamıyor. Yükselen kentlerin ortak özelliği, öğrencilerin günlük hayatına dokunan hizmetlerde istikrarlı ve görünür bir iyileşme sağlamaları. Zirveyi korumak, oraya çıkmak kadar zor. Ayrıca bu şehirlerin düşmesinde nüfus baskısı, yaşam maliyeti ve hızlı büyümenin getirdiği hizmet yükü etkili. Cazibe merkezi olmak, bir süre sonra o cazibenin bedelini de beraberinde getirebiliyor” dedi.

Eskişehir, 91 puanlık ortalamasıyla A+ notu alarak yine birinci sırada yer aldı.

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